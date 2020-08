Pikmin 3 : le jeu retiré discrètement de l'eShop de la Wii U...

Sans crier gare, Nintendo a annoncé la venue de Pikmin 3 Deluxe sur Switch récemment. Les joueurs ont donc pu découvrir une petite bande-annonce attrayante. Mais attendez, la firme japonaise ne s'arrête pas là... En effet, si vous possédez une Wii U, sachez qu'il n'est plus possible de trouver et d'acheter Pikmin 3 sur l'eShop. Vous l'aurez donc compris, le géant a tout simplement retiré ce troisième opus de la boutique en ligne, comme ce fut le cas pour Donkey Kong Country: Tropical Freeze lorsqu'il a été annoncé sur Switch.

Cependant, si vous l'aviez acheté à l'époque, vous pouvez toujours le télécharger à partir de votre liste d'achat (ouf). Qu'en est-il de la page web du jeu ? Elle précise tout simplement :

Ce contenu n'est plus disponible à l'achat sur le Nintendo eShop.

Si vous voulez absolument y jouer sur Wii U, vous pouvez souffler, il existe une édition physique, disponible sur Amazon à 34,99 €. La version Switch de Pikmin 3, elle, est attendue le 30 octobre 2020.