Pikmin 3 Deluxe annoncé sur Switch par surprise en vidéo

Alors que les fans attendent depuis des années un Pikmin 4 pourtant évoqué à plusieurs reprises par Shigeru Miyamoto et dont le développement était censé être proche de son terme en 2015... c'est avec le sympathique Hey! Pikmin que Nintendo avait enchaîné sur 3DS en 2017 (vendu 17,99 € sur Amazon), délaissant l'aspect stratégique. Depuis, plus rien, mais une rumeur voulait en début d'année que Pikmin 3 revienne dans une édition Deluxe. Eh bien, c'est justement ce que vient d'annoncer l'éditeur en lâchant par surprise un trailer.

Oui, Pikmin 3 Deluxe est bien une réalité et sortira le 30 octobre sur Switch. Au programme de ce portage amélioré du jeu Wii U, en plus de tous les DLC parus, il y aura de la coopération, du contenu narratif additionnel et tout un tas de petites nouveautés qui devraient plaire aux aficionados de la licence. Voici ce qu'en dit le site officiel de Nintendo :

Que vous ayez déjà joué à Pikmin 3 sur Wii U ou que vous posiez le pied sur la planète PNF-404 pour la première fois, les toutes nouvelles fonctionnalités et les modes de jeu de Pikmin 3 Deluxe devraient vous plaire : Mode coopératif à deux joueurs : vivez l'histoire principale à deux en coop sur la même console !

: vivez l'histoire principale à deux en coop sur la même console ! Nouvelles aventures : en solo ou avec un ami, découvrez de nouvelles histoires, en prologue et en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie !

: en solo ou avec un ami, découvrez de nouvelles histoires, en prologue et en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie ! Améliorations diverses : gagnez en sérénité grâce à un système de ciblage et de verrouillage amélioré, à un équilibrage des ennemis, à l'ajout de plusieurs niveaux de difficulté, d'indices optionnels, et d'autres surprises.

: gagnez en sérénité grâce à un système de ciblage et de verrouillage amélioré, à un équilibrage des ennemis, à l'ajout de plusieurs niveaux de difficulté, d'indices optionnels, et d'autres surprises. Piklopédie : débloquez des articles spécifiques à chaque personnage et découvrez l'analyse de chacun d'eux sur les créatures que vous découvrez.

Si vous précommandez Pikmin 3 Deluxe sur l'eShop (59,99 € tout de même), vous pourrez y jouer dès le 30 octobre à minuit et recevrez 3,00 € en points or. Espérons tout de même que d'autres jeux inédits sortent sur Switch d'ici là, car les joueurs n'appréciant pas cet univers risquent de ne plus être patients bien longtemps.

