RUMEUR sur Pikmin 3 : bientôt un portage sur Switch ?

Pour l'instant, les possesseurs de Nintendo Switch attendent surtout la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, car le calendrier du constructeur japonais est un peu vide pour l'année 2020. Un Direct devrait compenser tout cela, mais en attendant, il faut se contenter de rumeurs.

Peer Schneider, responsable du contenu chez IGN, était au micro du podcast Nintendo Voice Chat, et il a notamment mentionné deux jeux Wii U qui auraient selon ses sources prochainement droit à un portage sur Switch. Sans citer de noms :

Les portages secrets de la Wii U qui sont en cours de discussion... L'un d'eux est un 9 sur 10 pour moi, et l'un d'eux est plus un 6 sur 10. J'ai vraiment aimé ce que Nintendo a fait avec leur vision sur les jeux de stratégie en temps réel.

Alors oui, c'est vague, mais des RTS populaires signés Nintendo, méritant un portage sur Switch, il n'y en a pas des masses, tous les regards se tournent donc vers Pikmin 3, sorti en 2013 sur Wii U et qui pourrait avoir droit à une version Deluxe sur la dernière console en date du constructeur nippon. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais une rumeur du même genre avait fait son apparition en février 2019, sans suites à l'époque. À en croire ces bruits de couloirs, nous aurions d'abord droit à Pikmin 3 Deluxe avant Pikmin 4. Et dire que Shigeru Miyamoto parlait d'un développement presque terminé en... 2015 !