RUMEUR sur Borderlands 3 : un portage Switch en développement ?

Ce printemps sortait sur Nintendo Switch Borderlands Legendary Collection, un portage notamment développé par Fractured Byte et qui incluait Borderlands : Édition Game of the Year, Borderlands 2 : Édition Game of the Year et Borderlands: The Pre-Sequel - L'intégrale. Une compilation généreuse, et portée avec brio, mais le troisième opus principal de la franchise manque à l'appel sur la console de salon portable.

Eh bien, figurez-vous que Fractured Byte développe peut-être un portage de Borderlands 3 sur Switch. Le YouTubeur Doctre81 a en effet découvert une offre d'emploi du studio qui recrute un développeur capable d'aider au portage de titres comme « Borderlands 1 et Borderlands 2 sur Nintendo Switch », et s'y connaissant en Unreal Engine 3, même si le dernier volet tourne sous l'UE4.

Certes, Borderlands 3 est bien plus abouti que les titres déjà sortis sur Switch, mais la console de Nintendo a montré qu'elle capable de faire tourner de gros jeux, contre quelques concessions techniques, voir le dernier volet en date de la saga sur Switch n'est pas si inimaginable. Borderlands 3 va quant à lui continuer sa vie sur PS5 et Xbox Series X et S, et vous pouvez retrouver Borderlands Legendary Collection à 29,9 € sur Amazon.fr.