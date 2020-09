Borderlands 3 annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S, cross-play pour tous en 2021 et 4e arbre de compétences à venir dans un DLC payant !

C'est ce samedi soir qu'a eu lieu le Gearbox Digital Showcase pour la PAX Online, qui a commencé d'emblée par la diffusion d'une vidéo célébrant le premier anniversaire de Borderlands 3 avec quelques gros chiffres, avant d'enchaîner sur un petit sketch avec quelques doubleurs. Jason Douglas (Krieg), Colleen Clickenbeard (Tannis), Bruce Dubose (Marcus), Jamie Marchi (Ellie), J. Michael Tatum (Hammerlock) et Brendan Blaber (Maurice) se sont donc prêtés à quelques dialogues bien amusants avec le Sadique en vedette.

Ce n'est qu'en toute fin de présentation (à 41:30) que nous avons eu droit aux choses sérieuses, à savoir l'annonce d'un nouvel arbre de compétences pour chacun des quatre Chasseurs de l'Arche de Borderlands 3 ! Graeme Timmins, directeur créatif faisant partie de l'équipe gérant le contenu live du jeu a ainsi introduit celui de FL4K, déclarant qu'il ferait parti d'un nouveau DLC payant à venir en fin d'année avec de nouveaux modes de jeu et missions. Cette 4e branche pour le personnage robotique se nommera Trappeur et permettra d'utiliser la compétence d'action Gravity Snare, pour contrôler les foules en projetant les ennemis en l'air avant de les faire s'écraser au sol, en plus d'avoir comme nouveau compagnon un Porteur d'Hyperion. En plus de ça, y investir des points augmentera le bouclier et la survie de FL4K et de son animal de compagnie. Mieux encore, il y aura en réalité trois types de Porteurs différents selon la spécialisation choisie :

Le Porteur ION, tirant des projectiles se déplaçant lentement pour créer de puissants chocs nova ;

Le Porteur BUL, adepte du corps à corps qui charge les ennemis et les frappe dans les airs avec son bouclier ;

Le Porteur WAR, équipé d'un fusil à pompe incendiaire, qui tire des grenades et missiles à tête chercheuse.

New Skill Trees are coming to each Vault Hunter in the next DLC! If that's not badass enough, keep your ???? eyeballs peeled for more reveals in the next Borderlands Show! pic.twitter.com/NgBzpt9w4t — Borderlands 3 (@Borderlands) September 12, 2020

Nous en découvrirons plus lors du prochain Borderlands Show, mais en attendant, une autre bonne nouvelle est venue clôturer la présentation, à savoir l'arrivée évident de Borderlands 3 sur PS5 et Xbox Series X | S ! Au programme, de la 4K et un framerate à 60 fps en solo sur la console de Sony et la Series X, mais aussi de la coopération en écran scindé à trois et quatre joueurs.

Et pour ne pas faire de jaloux, les PS4 et Xbox One bénéficieront d'une mise à jour gratuite permettant d'ajouter du jeu en écran scindé pour deux joueurs à la verticale, évidemment présent sur next-gen. Il sera de plus aisé de passer le cap de la nouvelle génération, puisqu'une upgrade gratuite permettra d'avoir la version PS5 ou Xbox Series X | S correspondant à l'écosystème sur lequel vous jouez actuellement, et ce gratuitement. Le contenu additionnel et les sauvegardes seront bien sûr transférés, et du cross-play est d'ores et déjà prévu pour l'an prochain sur toutes les plateformes.

Tout cela n'est qu'un avant-goût de ce que Borderlands 3 a en stock pour sa deuxième année de contenu, espérons que du contenu scénarisé sera aussi proposé. En attendant, il est vendu 14,99 € sur PS4 chez Amazon.

