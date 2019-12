Borderlands 3 : bande-annonce de lancement et gameplay du DLC Le Casse du Beau Jackpot dans le 4e numéro du Borderlands Show

Si Borderlands 3 est sorti hier soir sur Stadia, c'est son contenu à venir qui nous intéresse surtout et ça tombe bien, car le quatrième épisode du Borderlands Show a mis en avant la première extension à paraître dès demain, Le Casse du Beau Jackpot, avec du gameplay coopératif à quatre. Si vous souhaitez conserver la surprise, ne regardez pas entre 6:52 et 22:53.

Et, oui, la bande-annonce de lancement du DLC y a été diffusée avec une journée d'avance de 5:18 à 6:16, c'est cadeau ! Certains passages de cette dernière sont d'ailleurs visibles durant la partie jouée par Greg Miller, Fran Mirabella, Tessachka et SchviftyFive. Le directeur de la production du contenu additionnel Anthony Nicholson a ensuite donné quelques détails sur son travail et la manière de créer du contenu additionnel, qui est publié chaque mois sur Borderlands 3. Chaque extension du Season Pass sera d'ailleurs bien différente, de même pour les boss, uniques en termes d'expériences.

Malheureusement, il n'y a aucun plan pour inclure une rareté d'équipement supplémentaire telle que « perlescente » de Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary. En revanche, des skins des Chasseurs de l'Arche pour Borderlands 2 avec leur apparence du troisième épisode pourrait pourquoi pas voir le jour, rien n'est impossible. Sinon, pas un mot sur le prochain contenu à venir en 2020, il faudra sans doute attendre la fin janvier et le prochain Borderlands Show pour en savoir plus. Pour vous consoler, et si vous ne les avez pas déjà vus sur les réseaux sociaux, voici les codes SHiFT déjà diffusés dans le cadre de la Saint-Mercenaire, à utiliser avant le 11 janvier 2020 :

Skin Habits festifs pour les Chasseurs de l'Arche : CSKJB-6B9BZ-5K696-RBTB3-6FCBS ;

: CSKJB-6B9BZ-5K696-RBTB3-6FCBS ; Skin d'ÉCHO Boule à neige : WH5JJ-ZBSBH-KK6H6-R3JT3-F6TCF ;

: WH5JJ-ZBSBH-KK6H6-R3JT3-F6TCF ; Pendentif d'arme Décoration pour la Saint-Mercenaire : WS5J3-WTZJZ-WKRH6-RJ3TJ-JSZHC ;

: WS5J3-WTZJZ-WKRH6-RJ3TJ-JSZHC ; Skin d'ÉCHO Reinskag : KZC3B-33Z39-5CFSX-6BTJ3-RWFZF ;

: KZC3B-33Z39-5CFSX-6BTJ3-RWFZF ; Fusil d'assaut légendaire Juliet's Dazzle : WSW33-HSFJ9-CWRZF-6J3B3-JF6BF ;

: WSW33-HSFJ9-CWRZF-6J3B3-JF6BF ; Skin d'ÉCHO Canne en sucre d'orge : W9WTT-FSFTZ-5WRZR-63BB3-WK6WT.

Au passage, vous pouvez retrouver en page suivante le changelog du patch 5 (version 1.08 sur PS4) paru en fin de semaine dernière et pesant 1,212 Go, qui a corrigé le problème des capacités inactives des niveaux de Gardien, ajouté des distributeurs sur la Plateforme Skywell-27 et permis la compatibilité du jeu avec Le Casse du Beau Jackpot. Ce dernier sera disponible demain, reste à savoir à partir de quelle heure.

Mise à jour : pour ceux qui voudraient juste voir le passage de gameplay, il a été mis en ligne séparément. L'heure de lancement du DLC a elle été donnée, ce sera pour 18h00.

Lire aussi : TEST de Borderlands 3 : le chaos n'a jamais été aussi ardent