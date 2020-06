Borderlands 3 : le DLC Une prime sanglante exhibe son contenu dans sa bande-annonce de lancement, mais sans VF, le niveau max augmenté

Dévoilé lors du dernier Borderlands Show fin mai, le DLC Prime de sang : la rédemption par les poings de Borderlands 3 est désormais disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Enfin, il faut désormais l'appeler Une prime sanglante en français, vive le changement de dernière minute... Direction la planète Géhenna et son ambiance de western, que nous avions pu admirer un peu plus longuement dans une vidéo de gameplay d'une quinzaine de minutes. Pour marquer le coup, Gearbox a diffusé une bande-annonce de lancement mettant bien dans l'ambiance.

Il va d'ailleurs falloir vous faire à la voix du narrateur, car en raison de complications liées au COVID-19, le doublage français n'est pas inclus avec ce DLC et sera ajouté ultérieurement. En revanche, vous pourrez profiter de sous-titres, même si c'est bien moins pratique et immersif. Pour compenser cette mauvaise nouvelle, sachez que le niveau maximal passe de 57 à 60, et ce pour tout le monde.

Au menu de cette troisième extension, nous trouverons un nouveau véhicule, le jetbeast, des personnages entièrement inédits, la ville de Vestige où nos actions permettront de la remettre en état et bien sûr du loot additionnel. Quant à l'intrigue, elle nous confrontera au gang des Diables sauvages. Pour ne pas changer, il faut avoir accès à Sanctuary afin de lancer ce nouveau contenu. Par ailleurs, la version 1.14 du jeu est disponible, pesant de son côté 1,828 Go sur PS4, vous pouvez retrouver son changelog en anglais ici.

Le DLC Une prime sanglante pèse de son côté 15,659 Go sur la console de Sony et, si comme nous vous ne l'avez pas dans vos extensions du jeu, il faut alors le rechercher par son nom via le PlayStation Store.

Si vous n'avez pas encore craqué pour le looter shooter de Gearbox, Borderlands 3 est disponible à seulement 24,96 € sur Amazon en édition standard sur PS4 et Xbox One.