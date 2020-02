Borderlands 3 : une augmentation du niveau avec l'évènement Saint Cœurs brisés et des nouveautés annoncées, une date pour la révélation du 2e DLC

En ce début d'année 2020, Borderlands 3 a eu droit à deux mini-évènements, dont Coffres rares garnis actuellement en cours jusqu'au 13 février. Désormais, Gearbox va passer à la vitesse supérieure pour occuper les joueurs, comme il vient de l'annoncer lors du Borderlands Show et sur son site officiel, en remerciant au passage la communauté. Mais avant ça, voici une petite infographie retraçant les ajouts effectués depuis le lancement en septembre dernier.

Dans les semaines à venir, Borderlands 3 va accueillir pas mal de contenus, à commencer par le retour du mode Élimination original, tel qu'il avait été implanté avant l'ajustement effectué fin janvier pour tenir compte du nombre de joueurs dans l'équipe. Un évènement pour la Saint-Valentin sera accessible pour tous les joueurs durant une semaine, baptisé la Saint Cœurs brisés, qui sera accompagné d'une augmentation du niveau maximal, passant à 53 ! Et, oui, il sera possible de le désactiver si vous en avez marre de voir des cœurs modifier vos parties. Il va donc falloir repartir farmer, car l'équipement suivra également cette légère montée de puissance.

Des améliorations de l'interface et du Combat pour la survie sont prévues, de même que la possibilité de passer les cinématiques et celle de désactiver le niveau de Gardien ou une partie des améliorations de ce système. Le système de Chaos 2.0 viendra lui modifier en profondeur cette mécanique de jeu, sans que ne nous sachions encore précisément de quelle manière. Et pour les amateurs de Twitch, l'ÉCHOcast va lui aussi accueillir quelques nouveautés. Vous pouvez retrouver les explications à propose de tout cela ci-dessous.

Pour cette première augmentation du niveau maximum, l'idée actuelle est de permettre aux Chasseurs de l'Arche d'atteindre le niveau 53, au lieu de 50, à l'occasion de la Saint Cœurs brisés . Cela vous donnera trois points de compétence supplémentaires à allouer à vos arbres de compétences, vous permettant ainsi d'améliorer vos builds actuels, ou d'expérimenter avec d'autres compétences. Pour planifier les nouvelles compétences de vos Chasseurs de l'Arche, consultez les arbres de compétences disponibles sur nos pages de personnages pour Amara la Sirène, FL4K le Roi des bêtes, Moze l'Artilleuse, et Zane l'Agent spécial ! Nous recevrons d'autres informations concernant les futures augmentations de niveau maximum plus tard. Ces augmentations feront partie du contenu additionnel qui sera mis gratuitement à disposition des joueurs.

Dans les correctifs de Borderlands 3 du 30 janvier, nous vous avions parlé de nos plans concernant le mode Élimination original, Élimination au site secret de Maliwan s'adaptant désormais par défaut à la taille de votre groupe. Le mode Élimination original offre le niveau de difficulté extrême qui voulions intégrer dès le départ dans tout le contenu Élimination , en adaptant l'expérience de jeu à une équipe de quatre Chasseurs de l'Arche entièrement équipés. Pour accéder au mode Élimination original, utilisez tout simplement le levier d'activation à droite de la porte située à la sortie du sas, au début de la carte. N'oubliez pas que ce mode représente ce que Borderlands 3 a de plus difficile à offrir, et qu'il sera implémenté avec le patch de février. Alors, si votre équipe se fait un peu trop brutaliser par le mode Élimination original, ne vous inquiétez pas.

PERFORMANCE ET STABILITÉ

Nous continuons de travailler sur Borderlands 3 pour toutes les plateformes. Au fil des correctifs, nous continuons d’améliorer l’expérience des joueurs. La prochaine série d’améliorations de l’IU sera implémentée à la sortie de la deuxième campagne additionnelle. C'est grâce aux retours de la communauté que ces améliorations ont pu prendre forme. Si vous rencontrez un problème, veuillez nous envoyer une demande d'assistance sur support.2k.com.

MISE À JOUR DES CINÉMATIQUES

Vous pourrez bientôt passer les cinématiques ! Nous sommes actuellement en train de tester cette fonctionnalité, qui devrait être disponible dans le patch de février. Toutes les cinématiques du jeu, que vous les ayez déjà vues ou non, pourront être passées si vous jouez en solo, ou par l'hôte de votre équipe en multijoueur.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES NIVEAUX DE GARDIEN

Lors d'une feuille de route précédente, nous voulions permettre aux joueurs de désactiver les bonus associés aux niveaux de Gardien. Ce changement sera implémenté lors de la mise à jour de février, et vous pourrez désormais désactiver les bonus de Gardiens de votre choix. Vous pourrez aussi désactiver tout le système afin de profiter d'une expérience de gain de niveau originale. Nous souhaitons étendre prochainement les mécaniques des niveaux de Gardien pour y inclure de nouveaux bonus supplémentaires. Nous voulons proposer ces nouveaux bonus en même temps que la deuxième campagne additionnelle, mais les deux seront indépendants.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES ÉVÈNEMENTS

Nous avons entendu vos cris de détresse lors de l'évènement Récolte sanglante : vous voulez l'option de ne pas participer à un évènement en cours. Cette fonctionnalité sera incluse dans le patch de février. Lors de l'évènement saisonnier Saint Cœurs brisés, vous pourrez activer et désactiver les effets de l'évènement sur le jeu depuis le menu principal.

AMÉLIORATION DE COMBAT POUR LA SURVIE !

Combat pour la survie est un aspect important de l'expérience coop, et nous avons identifié des éléments que nous souhaitons améliorer. Plus spécifiquement, nous souhaitons augmenter le rayon d'interaction entre les joueurs, signaler les réanimations aux autres joueurs plus clairement, et permettre à plusieurs joueurs à la fois de contribuer à une réanimation. Ces changements devraient être mis en place en mars.

CHAOS 2.0

Avec le Borderlands 3 - Patch et correctif du 21 novembre, nous avons rendu le mode Chaos encore plus brutal grâce au niveau Chaos 4. Mais nous vous préparons des changements encore plus conséquents pour Chaos 2.0, à venir en mars. Nous sommes en train de finaliser certains éléments, et nous vous tiendrons au courant prochainement dans une annonce à part, qui sera dédiée à l'impact de Chaos 2.0 sur l'expérience à haut niveau de Borderlands 3.

MODIFICATIONS DE L'EXTENSION TWITCH ÉCHOCAST

L'extension Twitch ÉCHOcast de Borderlands 3 a eu un succès retentissant auprès de notre communauté. Elle permet aux spectateurs d'interagir directement avec les streameurs de Borderlands 3, et même de partager un butin en partie identique. Pour l'instant, l'extension ÉCHOcast inclut des évènements Coffres rares, Spectateur brutal et Piñata, qui rajoutent une dose de piment aux streams Twitch, et nous voulons y ajouter de nombreux autres types d'évènements dans un futur proche. Nous espérons pouvoir implémenter un évènement autour de Moxxi, dont vous avez eu un premier aperçu lors de la Guardian Con 2019. Cet évènement vous permettrait de concocter des cocktails à base de bonus ou de malus pour votre streameur, en utilisant des Bits. Cet évènement devrait être prêt pour l'extension Twitch ÉCHOcast en mars.

NOTRE APPROCHE DES MODIFICATIONS D'ÉQUILIBRAGE

Même si nous continuons de développer du nouveau contenu, nous gardons toujours à l'œil l'équilibre du jeu, afin de garantir que Borderlands 3 reste une expérience de jeu agréable pour les années à venir, au même titre que les opus précédents. Nous préférons équilibrer par le haut que par le bas. Toutefois, dans certains cas extrêmes, nous devons réduire la puissance d'armes, équipements et compétences qui rendent toutes les alternatives complètement obsolètes.

Toutes nos modifications visent à préserver le sentiment de nouveauté des nouveaux joueurs comme des vétérans. Nous essayons de faire en sorte que votre Chasseur de l'Arche soit unique, puissant et percutant, peu importe son niveau. Nous voulons continuer à vous offrir un sentiment d'excitation lorsque vous partirez à la chasse de l'équipement parfait pour tous les nouveaux builds que vous imaginerez.