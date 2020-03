Borderlands 3 : nouvelle augmentation du niveau, précisions sur le mode Chaos 2.0 et l'évènement Revanche des cartels dans le 6e Borderlands Show

Cette semaine, les joueurs de Borderlands 3 vont avoir du nouveau contenu à se mettre sous la dent avec la deuxième extension incluse dans le Season Pass, Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock. En plus de la bande-annonce diffusée lors de la PAX East, nous avons déjà pu découvrir les 12 premières minutes de cette nouvelle aventure, mais ce n'est pas fini. L'épisode du jour du Borderlands Show a ainsi montré du gameplay coopératif reprenant le début du DLC et un peu ce qui suit, avec quelques spoilers scénaristiques au passage :

Pour accompagner la venue de ce contenu, le niveau maximum de 53 va passer à 57 ! Tous les joueurs pourront en profiter, pour ne pas changer. Autre petite nouveauté pour les streameurs et leur audience sur Twitch, un évènement ECHOcast MoxxTails permettra de réaliser de drôles de cocktails. Le principe est simple, un spectateur donnant un pourboire déclenchera le processus et les suivants feront augmenter le palier. Quatre ingrédients devront ensuite être sélectionnés et une fois mélangés, le streameur recevra le tout in-game, lui octroyant divers buffs.

Anthony Nicholson est ensuite venu parler du mode Chaos 2.0 accessible depuis le système ÉCHO (le menu) sans devoir à chaque fois retourner sur le Sanctuary. 10 niveaux de Chaos sont prévus et plus de 25 variantes de modificateurs, mais ce n'est pas tout. En effet, les statistiques des armes deviendront bien meilleures à mesure de l'augmentation des niveaux de Chaos, donnant un nouvel intérêt à farmer encore plus le même type d'équipement.

L'évènement saisonnier la Revanche des cartels durera lui 6 semaines, avec une fois de plus Maurice nous demandant d'aller tuer des ennemis à travers la galaxie (même les zones des DLC), qui sont à ses trousses, le saurien étant apparemment endetté. Sauf que cette fois, trois factions seront présentes en rotation dans la nouvelle carte le Manoir ajoutée pour l'occasion, chacune ayant sa propre table de loot, le tout avec des défis à remplir et un boss inédit nommé Tom Nook Joey Ultraviolet. Les objets cosmétiques seront eux dans un style années 80.

Et comme avec l'évènement de la Saint Cœurs brisés, vous pourrez désactiver à l'envie La revanche des Cartels. Dans les deux cas, nous avons rendez-vous en avril sans plus de précision pour découvrir tout cela. Enfin, l'émission s'est achevée sur la distribution d'un code SHiFT, tenez, c'est cadeau : CTWJB-H5HSW-R96RS-5R3BB-H33K5 !

Vous en voulez encore plus, histoire de vous occuper en cette période de confinement ? Alors, sachez que le mini-évènement Élimination clandestine a été déployé ce mardi et prendra fin vendredi à 17h59. Bon, rien de fou, il s'agit tout simplement de l'Élimination au site secret de Maliwan avec une augmentation du taux de loot sur les boss. D'autres petites attentions de la sorte devraient voir le jour dans les semaines à venir. Enfin, voici la description officielle de la nouvelle planète servant de cadre à l'action du DLC :

Borderlands 3 24,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 24,99€. Xylourgos Peu sont ceux qui choisissent de vivre sur cette planète glacée, venteuse et cruelle, qui abrite des limaces mutantes, des loups féroces et d'autres créatures terrifiantes aux innombrables dents et tentacules. Et tout ça n'est rien comparé à cette étrange abomination qui a autrefois vécu ici, et dont la carcasse colossale est assez vaste pour accueillir toute une ville au cœur de ses tentacules. C'est là que des fanatiques occultes, dotés de pouvoirs surnaturels puisés dans le corps même du monstre, exercent leur domination. Un lieu improbable pour un mariage, Xylourgos et ses paysages à vous glacer le sang sont réservés à ceux qui ont le cœur bien accroché. Lieux Negul Neshai

Cursehaven

Skittermaw Basin

Flingues, Amour et Tentacules arrivera ce jeudi 26 mars dans Borderlands 3 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Lire aussi : TEST de Borderlands 3 : le chaos n'a jamais été aussi ardent