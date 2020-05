Borderlands 3 : dates de sortie et premiers détails pour le DLC Prime de sang et la nouvelle Élimination, déjà un teaser visuel pour le DLC 4 !

Nous avions été prévenus la semaine dernière, c'est ce jeudi qu'a été diffusé le 7e épisode du Borderlands Show, une diffusion préenregistrée dont vous pouvez la rediffusion en fin d'article (attention, le boss final du jeu est montré). Outre un retour sur les récentes nouveautés introduites dans Borderlands 3 avec le système de Chaos 2.0 (et celles à venir sur lesquelles nous ferons un point à part) et le très bon évènement La Revanche des Cartels, ce sont surtout les futurs contenus qui nous intéressent ici, à commencer par la troisième campagne additionnelle présentée par Matt Cox, à revoir à partir de 24:40.

Son nom français sera Prime de sang : la rédemption par les poings (Gearbox aime décidément les longs titres), qui aura cette fois pour inspiration les westerns avec des décors que nous pourrions retrouver en Amérique du Nord, mais aussi en Asie, pour un résultat plutôt prometteur si nous en croyons les plans montrés. Cette nouvelle aventure galactique nous emmènera sur la planète Géhenna où nous lutterons contre le gang de chevaucheurs de bêtes nommé les Diables sauvages, d'où le fameux teaser de la PAX East, afin de remporter une grosse prime. L'originalité première de ce 3e DLC sera de nous faire côtoyer des personnages entièrement inédits dont Juno la bagarreuse et Rose, l'adepte du combo pistolet et katana, avec une histoire qui ne sera pas racontée par Marcus. Eh oui, c'est un narrateur invisible uniquement présent au format audio qui nous accompagnera tout du long, à croire que la folie a même atteint nos personnages ! Il commentera nos choix et fera des remarques sur ce que pensent les autochtones, sans doute avec beaucoup d'humour.

La ville de Vestige servira cette fois de hub à l'expérience, promise comme étant évolutive, et nous pourrons nous déplacer à l'aide d'un véhicule inédit, le jetbeast, « mi-jetbike, mi-créature ». Derrière ce nom se cache une hoverbike personnalisable à l'aide de différentes armes (mitrailleuses ou mortier par exemple), seul moyen de locomotion présent sur la planète et uniquement disponible sur celle-ci.

De nouveaux objets interactifs permettront quant à eux de varier le gameplay, servant à retourner les ennemis les uns contre les autres pour la plante scélérate, déclencher de grosses explosions, nous envoyer flotter dans les airs avec la perlouze ou carrément servir de téléporteur. De nouveaux ennemis et du loot sur le thème du western seront également inclus à la sortie de Prime de sang le 25 juin prochain ! Les premiers visuels sont disponibles en page suivante.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Grimpez sur votre tout nouveau jetbeast armé et ouvrez l'oeil dans ce nouvel environnement ! La flore locale pourra vous donner un coup de pouce au combat et vous aider à atteindre des zones inexplorées, avec notamment les plantes scélérates qui charment les ennemis et les perlouzes qui vous propulsent dans les airs.

BIENVENUE SUR GÉHENNA

Ancienne zone d'essai militaire et biologique d'une société aujourd'hui disparue, le désert de Géhenna est aujourd'hui envahi par des créatures génétiquement modifiées et leurs gardiens, le gang cruel des Diables sauvages.

RÉPONDEZ À L'APPEL

Si vous avez envie de découvrir Géhenna et de chasser les Diables sauvages, mais que vous n'avez pas encore assez progressé dans Borderlands 3 pour pouvoir utiliser Sanctuary, vous pourrez directement créer un Chasseur de l'Arche de niveau suffisant pour explorer ce contenu additionnel.

Les ennemis et le butin de cette nouvelle planète reculée s'ajusteront au niveau de votre Chasseur de l'Arche, le défi et les récompenses seront donc à la hauteur tandis que vous parcourrez terres désertiques et autre canyon à la recherche de votre cible.

SAUVEZ LA VILLE

À mesure que vous réussirez de nouvelles missions principales et secondaires sur Géhenna, vos actions auront un impact tangible et durable sur la vie des habitants et sur la ville de Vestige.

À VOUS LES RÉCOMPENSES

Aidez les habitants de Vestige, et votre récompense ne se limitera pas à la prime du shérif. Attendez-vous à mettre la main sur de l'équipement légendaire, des têtes de Chasseur de l'Arche, des skins de véhicule, des décorations et bien plus encore !