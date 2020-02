Borderlands 3 : date de sortie sur Steam et cross-play, bande-annonce du DLC Flingues, Amour et Tentacules, et planning printanier !

Gearbox nous avait donné rendez-vous à la PAX East 2020 de Boston pour parler de la deuxième extension de Borderlands 3, mais nous avons finalement eu bien plus que ça. Déjà, nous avons pu assister à une demande en mariage en direct sur scène, parce que pourquoi pas après tout ! Ensuite, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs PC qui a été donnée, à savoir la date de sortie du looter shooter sur Steam. Il ne faudra pas attendre bien longtemps, car Borderlands 3 débarquera sur la plateforme de Valve le 13 mars et sera cross-play avec la version Epic Games Store.

Nous avons par la suite eu droit à des aperçus de nombreux produits dérivés issus de la licence, dont une photo d'un prototype de statuette représentant FL4K dans toute sa gloire et accompagné par M. Mâche. Bien, maintenant, place au plat de résistance... le tour de magie (ou plutôt de mentaliste) de Randy Pitchford ! Oui, il a recommencé comme l'an dernier, présentant cette fois un tee-shirt « Mordecaï as the Vault Baby », un sacré délire, d'autant plus que l'illustration serait basée sur le fils du CEO lorsqu'il était bébé... Blague à part, un code SHiFT a été diffusé, expirant le 19 mars à 8h59, et les personnes présentes ont pu repartir avec un code pour des skins.

Nous avons ensuite eu droit à quelques gros chiffres sur les premiers mois de vie de Borderlands 3, qui se porte à merveille et va encore être soutenu pendant un bon moment. D'ailleurs, si vous êtes streameur, sachez que l'extension ECHOcast de Twitch permet en moyenne de capter l'attention du public pendant 62 minutes supplémentaires par rapport à ceux ne l'utilisant pas, c'est toujours bon à savoir. Et après tout ça, nous sommes enfin rentrés dans le vif du sujet du contenu à venir.

En effet, les prochains ajouts ont été détaillés avec un planning assez clair pour les prochains mois. En avril, c'est le mode Chaos 2.0 qui va être diffusé, prenant la forme d'une refonte de ce système de jeu servant de endgame. Nouveaux modificateurs comme « the floor is lava » et pas moins de 10 niveaux de Chaos différents pouvant être modifiés sans devoir retourner sur le Sanctuary grâce au système ÉCHO, voilà la promesse faite pour ce contenu rappelons-le gratuit. Toujours durant le même mois, un évènement saisonnier nommé Revanche des cartels nous opposera à des agents faisant partie de cartels (OK, c'était évident) à travers toute la galaxie. Une fois que nous en aurons suffisamment tué, à l'instar de la Récolte sanglante, Maurice nous ouvrira un portail vers leur base, où les ennemis varieront selon la division combattue. Cela reste assez vague, mais nous avons le temps de voir venir. En mai, une nouvelle Élimination basée sur le thème des Éridiens sera lancée, nous opposant aux Gardiens.

Mais avant tout ça, nous allons pouvoir découvrir le deuxième DLC du Season Pass dès le mois de mars ! Et plutôt que d'en parler directement, Randy Pitchford nous a tout simplement teasé le contenu des deux autres extensions. Pour le DLC 3, c'est une illustration où deux pistoleros hors-la-loi se font face à dos de dinosaures lourdement armés qui fait office de seule piste, devant sortir au cours de l'été. Quant au DLC 4, entrant actuellement au début de son développement, il fera revenir un personnage non présent dans Borderlands 3 et qui serait apparemment un Sadique... Qui a dit Krieg ?

Bon, place au véritable plat de résistance, du moins si vous aimez les produits de la mer et les entités cosmiques d'H. P. Lovecraft, car le thème de Flingues, Amour et Tentacules : Le mariage de Wainwright & Hammerlock sera parfaitement dans ce ton dès le 26 mars. Dans ce DLC, nous retrouverons donc les deux compères, mais aussi Gaige et son mecha, en plus du vieux Earl le Dingue. Les doubleurs de tout ce beau monde ont pour l'occasion donné de la voix sur scène, avec un cosplay ultra fidèle de Piègemort porté par nul autre qu'Eli Roth, le réalisateur du long-métrage Borderlands, qui était présent, sans pour donner d'information croustillantes sur le projet si ce n'est qu'il aimerait pouvoir intégrer les fans cosplayers dans le tournage.

Nouvelle planète au nom improbable à la faune dangereuse et tentaculaire, mariage organisé par Gaige dans la ville de Refuge maudit, groupe d'occultistes vénérant le cadavre d'un gigantesque monstre provenant de l'Arche locale, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Voici quelques détails donnés sur le site officiel, des visuels se trouvant en page suivante :

Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs espèrent que vous accepterez de vous joindre à eux pour la deuxième campagne additionnelle de Borderlands 3 pour célébrer leurs fiançailles sur la toute nouvelle planète de Xylourgos, à compter du 26 mars. RETROUVEZ DE VIEUX AMIS Deux visages familiers seront présents lors des festivités : Gaige, l'ancienne Chasseuse de l'Arche fugitive, fera office de wedding planner aux côtés de son meilleur ami robotique, Piègemort. Ne faites pas attention au gigantesque cadavre de monstre, cette fiesta s'annonce légendaire ! DÉCOUVREZ XYLOURGOS Cette union sera célébrée dans un lieu des plus improbables, une planète aussi glacée qu'inhospitalière qui accueille des limaces mutantes, des loups féroces et des occultistes dotés de pouvoirs surnaturels. RSVP DÈS QUE POSSIBLE Lors de la création d'un nouveau Chasseur de l'Arche, vous aurez la possibilité de passer le début de l'histoire de Borderlands 3 pour vous rendre directement sur Xylourgos. Les ennemis et le butin de cette toute nouvelle planète gelée s'adapteront automatiquement à votre niveau de Chasseur de l'Arche, donc, si les célébrations devaient dégénérer, vous pourriez toujours vous en sortir en un seul morceau. ÉLIMINEZ UNE DANGEREUSE MENACE D'UN AUTRE MONDE Affrontez des villageois maudits, des bandits sanguinaires et des créatures terrifiantes dotées de dents acérées et de redoutables tentacules pour vous assurer que Wainwright et Hammerlock puissent vivre une longue vie ensemble. RÉCUPÉREZ DES SURPRISES LÉGENDAIRES Participez à l'effort collectif pour assurer la réussite des festivités et vous recevrez des objets légendaires, de nouvelles têtes et skins de Chasseur de l'Arche et des décorations interactives, entre autres !

Pour terminer, vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessus, qui vaut véritablement le détour.