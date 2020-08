Pikmin 3 Deluxe : quelques phases de gameplay de l'édition Switch partagées

Si vous avez loupé l'information, oui, Pikmin 3 arrive sur Switch. Nintendo a pris la décision de porter le titre sur sa console du moment, en le supprimant au passage de l'eShop de la Wii U... Pour nous faire patienter, la firme japonaise partage une bande-annonce exhibant plusieurs phases de gameplay. Au programme du jour ? Des affrontements contre des créatures étranges.

Si vous ne connaissez pas cet univers, le géant en profite pour faire le point :

Rassemblez une équipe de Pikmin, d’adorables créatures aux allures de plantes, pour traverser un étrange monde et sauver votre planète

Dirigez une troupe de 5 différents types de Pikmin dynamiques pour surmonter stratégiquement des obstacles, vaincre des créatures, et trouver de la nourriture pour votre planète d'origine touchée par la famine! Vous pouvez même inviter un deuxième joueur à vous rejoindre pour partager les tâches tout en explorant un monde immense dans la peau d’un être tout petit.

Pikmin à votre rythme

Rentrez dans votre vaisseau dans le temps alloué, sinon vous (et vos Pikmin) pourriez vous retrouver en danger. Si vous préférez une approche plus décontractée, il y a une variété de paramètres qui sont désormais réglables, tels que le niveau de difficulté, le verrouillage de cibles, et les astuces optionnelles. Avec moins de pression, vous aurez plus de temps pour commander vos Pikmin avec soin et profiter du paysage luxuriant.

Jouez aux missions secondaires, en face à face, et plus!

Cette version Deluxe de Pikmin 3 inclut de nouvelles missions secondaires avec Olimar et Louie, l’option de jouer en mode Histoire avec un ami, et tous les niveaux téléchargeables de la version originale du jeu. Envie de compétition? Profitez du mode Duel Bingo et participez au classement en ligne du mode Missions.