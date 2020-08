Pikmin 3 Deluxe : le poids du jeu déjà dévoilé, et des images partagées

Oui, pour ceux qui ont loupé la petite histoire, Pikmin 3 arrive sur Switch dans une édition dite « Deluxe ». Quelques informations et une bande-annonce ont été partagées il y a peu. Quoi de neuf pour aujourd'hui ? Le titre vient d’être référencé sur l'eShop, qui dévoile un point intéressant : le poids !

Ainsi, si vous êtes friands des éditions dématérialisées, sachez que Pikmin 3 Deluxe pèsera seulement 6,5 Go. Brièvement concernant cet univers :

Dirigez une armée de petites créatures pleines de ressources et explorez une planète hostile dans ce mélange passionnant d'action et de stratégie. Exploitez les compétences propres à chaque type de Pikmin pour surmonter les obstacles et découvrir un univers pittoresque. Trouvez des objets précieux, résolvez des énigmes et battez de puissants ennemis dans un monde riche en détails et en surprises !