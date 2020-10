Pikmin 3 Deluxe : Nintendo rappelle les bases du jeu avec une bande-annonce

Sur Switch, Nintendo aime recycler ses jeux de la Wii U, et le prochain à passer à la casserole sera Pikmin 3, qui débarquera donc sur la console de salon portable à la fin du mois. Mais en attendant, Nintendo partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de cette version Deluxe, à admirer juste ici :

Si vous avez déjà joué à Pikmin 3 sur Wii U, pas de gros changements en vue, Pikmin 3 Deluxe proposera toujours de créer sa petite équipe de créatures colorées pour parcourir un monde plein de verdure, et il faudra utiliser leurs capacités pour franchir divers obstacles. Il y aura quand même des nouveautés sur Switch, avec des missions additionnelles en compagnie d'Olimar et Louie, un mode coopératif pour jouer à la campagne à deux joueurs et la présence des niveaux en DLC.

La date de sortie de Pikmin 3 Deluxe est fixée au 30 octobre 2020 sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 45,49 € sur Amazon.fr.