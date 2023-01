Reconditionné : pas besoin des soldes pour trouver par exemple son iPad à petit prix

Face à la frénésie d'une industrie high-tech qui pousse à acheter de nouveaux produits alors que les précédents restent parfaitement fonctionnels, le secteur du reconditionné propose de faire une pause tout en permettant de faire un geste pour la planète.

Prolonger la durée de vie d'un produit, c'est réduire son impact environnemental et limiter la consommation des ressources épuisables de la planète. C'est aussi contribuer à une économie circulaire vertueuse qui réemploie ce qui peut l'être et recycle les déchets, plutôt que de laisser les appareils dans les tiroirs.

À la différence de l'occasion où les produits sont proposés tels quels, le passage par le reconditionné apporte la garantie d'une vérification des matériels et du remplacement des composants fatigués si besoin.

Le reconditionné, tout un univers de produits





Une tablette iPad reconditionnée, comme peuvent la proposer certaines plateformes spécialisées comme Back Market et autres, ne sera pas forcément exempte de quelques rayures ou griffures de la coque même s'il est possible selon le grade choisi (par exemple « neuf ») de n'en avoir aucune en payant un peu plus cher. Mais dans tous les cas elle est assurée de remplir sa fonction, d'autant plus qu'une garantie de quelques mois à un an permet d'éviter les mauvaises surprises.

De nombreux produits peuvent ainsi passer par la filière du reconditionné, avec beaucoup de smartphones, produit électronique très personnel soumis à une forte pression de changement en fonction des modes et des attentes, mais aussi désormais des accessoires (casques, écouteurs sans fil, manettes de jeu) ou des ordinateurs (portables surtout et un peu de bureau) et des consoles de jeu.

Moins cher que le neuf, tout aussi fonctionnel





L'autre avantage de l'écosystème du reconditionné est qu'il est possible de s'équiper à moindre coût par rapport aux produits neufs. En fonction de l'ancienneté et de l'état, on pourra trouver des offres très intéressantes.

Et ceci dépend des arrivages plutôt que des opérations promotionnelles ponctuelles. Les plateformes de produits reconditionnés ne participent généralement pas aux grandes opérations de promotion, leurs tarifs étant déjà calculés au plus juste.

Pour trouver le smartphone ou la tablette tactile à prix plus doux, pas besoin donc d'attendre une période particulière de l'année. Il suffira surtout de surveiller l'offre des produits régulièrement renouvelés chez les revendeurs.