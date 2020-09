iPad Air 4 : caractéristiques, prix, période de sortie, design inédit, voici la nouvelle tablette d'Apple

Enregistrement vidéo

Enregistrement vidéo 4K à 24 i/s, 30 i/s ou 60 i/s

Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 ou 60 i/s

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s

Accéléré avec stabilisation

Stabilisation vidéo de qualité cinéma (1080p et 720p)

Mise au point automatique continue

Réduction du bruit

Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K

Zoom lecture

Géo­référence­ment des vidéos

Formats vidéo disponibles : HEVC et H.264