Keynote Apple : suivez la conférence de la marque à la pomme avec nous dès 19h00 !

La conférence d'Apple a donc lieu ce 15 septembre à 19h00 et les annonces sont attendues avec impatience par la communauté à la pomme. Vu la situation sanitaire mondiale, cet évènement est entièrement en ligne et il est diffusé sur la page officielle des events Apple et sur la page YouTube du constructeur.

Au programme, à en croire de nombreuses rumeurs, il devrait y avoir un nouvel iPad Air, une nouvelle montre connectée, l'iWatch 6, et un nouvel iPad Mini. En revanche, pour l'iPhone 12, il semblerait qu'il faille attendre courant octobre pour en voir la couleur. La prochaine version du logiciel système, iOS 14, devrait aussi être de la partie. Aurons-nous droit à quelques surprises ? C'est une bonne question et les réponses sont imminentes.

