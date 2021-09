iPad (9e génération) et iPad mini (6e génération) : prix attractifs, date de sortie et nouveautés pour les nouveaux modèles plus puissants

Envie d'investir dans un iPad ces prochains mois ? Alors, vous aurez le choix entre deux nouveaux modèles de références, introduits par Apple lors de son évènement de ce début de semaine. En premier lieu, il y a le nouvel iPad (9e génération), une évolution du produit de base de la gamme, qui va intégrer une puce A13 Bionic, un boîtier à 100 % d’aluminium recyclé, un écran Retina de 10,2 pouces doté de la technologie True Tone, la fonctionnalité Cadre Centré, une capacité de stockage doublée pour l'entrée de gamme, et plus encore.

Il sera vendu à partir de 389 € pour le modèle Wi-Fi et à partir de 529 € en « Wi-Fi + Cellular » en version 64 Go, mais une édition 256 Go sera également commercialisée. Sa date de sortie est calée au 24 septembre 2021, mais iPadOS 15 et toutes ses nouveautés seront accessibles dès le 20 septembre pour les iPad mini 4 (et modèles ultérieurs), iPad Air 2 (et modèles ultérieurs), iPad 5ᵉ génération et ultérieures, et tous les modèles d’iPad Pro.

Apple a présenté aujourd’hui le nouvel iPad (9ᵉ génération), intégrant la puissante puce A13 Bionic pour encore plus de performances et de capacités, tout en assurant une autonomie d’une journée entière. Pour seulement 389 €, le nouvel iPad offre un écran Retina de 10,2 pouces doté de la technologie True Tone, une caméra avant ultra grand-angle de 12 Mpx avec la fonctionnalité Cadre centré, la prise en charge de l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) et du Smart Keyboard, la technologie intuitive d’iPadOS 15, et deux fois plus de capacité de stockage par rapport à la précédente génération. Le nouvel iPad peut être commandé dès aujourd’hui sur apple.com/fr, et sera disponible en magasin à partir du vendredi 24 septembre. « L’iPad n’a jamais été aussi indispensable pour travailler, apprendre et communiquer. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients l’une des plus importantes évolutions de leur iPad préféré », déclare Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Grâce à la puissante puce A13 Bionic, à des appels vidéo plus dynamiques que jamais avec Cadre centré, et à une capacité de stockage doublée, le nouvel iPad offre des fonctionnalités avancées, mêlant polyvalence et simplicité à un prix très attractif. » La puce A13 Bionic avec Neural Engine accroît les performances de l’iPad Le nouvel iPad est équipé de la puissante puce A13 Bionic, multipliant par 20 les performances par rapport à la précédente génération. Le nouvel iPad est ainsi jusqu’à 3 fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu, et jusqu’à 6 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue. Ces performances accrues permettront aux clients d’exécuter des apps et jeux avancés sur le modèle d’iPad le plus abordable. La puce A13 Bionic avec Neural Engine permet aussi des capacités d’apprentissage automatique avancées, avec notamment la fonction Texte en direct, une nouveauté avec iPadOS 15, qui utilise l’intelligence embarquée pour reconnaître du texte présent dans une photo et effectuer des actions liées à ces informations. Caméra avant ultra grand-angle de 12 Mpx avancée et dotée de la fonction Cadre centré L’expérience Cadre centré existant sur l’iPad Pro est désormais disponible sur l’iPad, grâce au nouvel appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx et à la technologie Neural Engine, pour des appels vidéo encore plus dynamiques. Si la personne se déplace, Cadre centré prend automatiquement une vue panoramique avec la caméra pour que la personne reste dans le champ. Quand le sujet de la photo est rejoint par d’autres personnes, l’objectif les détecte et dézoome pour les intégrer à la conversation. Avec Cadre centré, les appels vidéo sont plus naturels sur FaceTime, mais aussi sur des apps d’appel vidéo tierces. Que vous souhaitiez passer des appels virtuels à vos proches ou utiliser votre iPad pour une formation en ligne, la fonction Cadre centré permet des échanges plus dynamiques que jamais. L’écran 10,2 pouces avec True Tone pour une expérience de visionnage améliorée Pour la toute première fois, la technologie True Tone est intégrée au superbe écran Retina 10,2 pouces de l’iPad. Un nouveau capteur de lumière ambiante amélioré active la technologie True Tone, adaptant le contenu affiché à l’écran à la température des couleurs de l’environnement dans lequel la personne se trouve. True Tone sur le nouvel iPad offre un rendu d’image plus naturel et une expérience de visionnage plus confortable, quelles que soient les conditions de luminosité. Capacité de stockage doublée, pour plus de productivité en mobilité Grâce à son design fin et léger et l’option cellulaire, l’iPad offre la liberté de travailler, d’apprendre, de jouer et de communiquer depuis chez soi ou en situation de mobilité. Le modèle d’entrée de gamme du nouvel iPad offre déjà 64 Go de stockage, soit le double de la capacité proposée par la précédente génération du produit. Une véritable valeur ajoutée pour les utilisateurs d’iPad. Une option avec 256 Go est disponible pour ceux qui souhaitent stocker encore plus d’apps, de jeux, de photos et de vidéos. Une expérience encore plus intuitive avec iPadOS 15 iPadOS 15 propose de nouvelles fonctionnalités qui exploitent les capacités uniques de l’iPad afin d’accroître encore la productivité et de mieux profiter de la polyvalence de l’iPad : Le multitâche est encore plus intuitif puisque des fonctionnalités comme Split View et Slide Over sont plus faciles à trouver, plus simples à utiliser et plus performantes.

De nouvelles dispositions de widgets pour l’écran d’accueil et la Bibliothèque d’apps permettent de personnaliser facilement son iPad et de mieux organiser ses apps.

Les notes s’étendent à l’ensemble du système avec Note rapide et offrent de nouveaux modes de collaboration et d’organisation avec la saisie au clavier ou l’écriture avec l’Apple Pencil.

L’app Traduire est désormais disponible sur iPad avec de nouvelles fonctionnalités facilitant les conversations, notamment Traduction automatique et le mode en tête‑à‑tête.

Texte en direct exploite l’intelligence embarquée pour reconnaître le texte au sein d’une photo et permettre d’agir en conséquence. La photo d’une vitrine de magasin, par exemple, peut contenir un numéro de téléphone avec la possibilité d’appeler ce numéro.

Concentration permet de filtrer automatiquement les notifications en fonction de l’activité en cours : travail, lecture, exercice physique, jeu ou sommeil.

Les appels FaceTime sont plus naturels avec l’audio spatial et le nouveau mode Portrait. FaceTime en groupe offre désormais la possibilité d’afficher toutes les personnes présentes dans des cadres de même taille sur une nouvelle grille. L’iPad et l’environnement Le nouvel iPad intègre 100 % d’aluminium recyclé au niveau du boîtier. Désormais, chaque modèle de la gamme iPad possède un boîtier en aluminium entièrement recyclé. C’est également le cas pour l’étain des soudures de la carte mère logique principale et les terres rares des aimants du boîtier. Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise un impact climatique net nul d’ici à 2030 à l’échelle de son activité, y compris pour ses chaînes logistiques de fabrication et le cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, sera 100 % neutre en carbone.

Et si vous avez un peu plus d'argent à mettre dans un produit plus petit, mais plus puissant, vous pouvez vous tourner vers le nouvel iPad mini (6 génération), qui propose lui une puce A15 Bionic avec un écran Liquid Retina 8,3" plus large, des performances 80 % plus rapides qu'auparavant, cette même fonctionnalité Cadre Centré, et tout ce que permettra iPadOS 15. Il sera aussi vendu à compter du 24 septembre, à partir de 559 € en modèle Wi-Fi et 729 € en « Wi-Fi + Cellular », en déclinaison 64 ou 256 Go.

Apple a présenté aujourd’hui le nouvel iPad mini, plus puissant et équipé d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces plus spacieux, disponible en quatre magnifiques finitions. Doté de la toute nouvelle puce A15 Bionic, le nouvel iPad mini offre des performances 80 % plus rapides que le modèle précédent, établissant un record toutes générations confondues. Un nouveau port USB-C accélère la connectivité, tandis que les modèles cellulaires compatibles 5G ajoutent de la polyvalence au travail mobile. Un appareil photo et une caméra améliorés, Cadre centré et la prise en charge de l’Apple Pencil (2ᵉ génération) offrent de nouvelles possibilités pour prendre des photos et des vidéos, communiquer avec ses proches, et noter ses idées à la volée. Le nouvel iPad mini peut être commandé dès aujourd’hui, et sera disponible dans les Apple Store à partir du vendredi 24 septembre. « Son ultra portabilité et sa polyvalence allant d’un usage quotidien jusqu’aux applications de création et d’entreprise rendent l’iPad mini unique et incomparable », a déclaré Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Avec l’écran Liquid Retina qui couvre toute la façade, des performances boostées, un appareil photo et une caméra améliorés, Cadre centré, le port USB-C, la 5G et la prise en charge de l’Apple Pencil, l’iPad mini fait un immense bond en avant tout en tenant au creux de la main. » Nouveau design tout écran en quatre superbes finitions En plus d’être performant, le nouvel iPad mini est magnifique dans ses quatre finitions (rose, lumière stellaire, mauve et gris sidéral). L’écran Liquid Retina de 8,3 pouces couvre une plus grande surface tandis que les bords amincis permettent à l’iPad mini de garder le même format compact. Les technologies de pointe comme la luminosité de 500 nits, la large gamme de couleurs P3, le revêtement antireflet, True Tone et le laminage intégral donnent aux images et aux vidéos un éclat saisissant et les font affleurer à la surface du verre. Les nouveaux haut-parleurs avec un son stéréo panoramique en mode paysage associés à l’écran innovant offrent une très belle expérience cinématographique. Pour aboutir au design tout écran, Touch ID a été déplacé sur le bouton supérieur de l’iPad mini. Touch ID apporte toujours la même simplicité d’utilisation et sécurité d’authentification tant appréciée des utilisateurs pour déverrouiller l’iPad mini, s’identifier dans des apps ou utiliser Apple Pay. L’iPad mini prend désormais en charge l’Apple Pencil (2ᵉ génération) qui s’y fixe magnétiquement pour se recharger et se jumeler sans fil. La puce A15 Bionic apporte des performances accrues à l’iPad mini L’iPad mini bénéficie d’un énorme gain de performances grâce à la nouvelle puce A15 Bionic avec sa conception incroyablement efficace qui offre une journée entière d’autonomie. La CPU 6 cœurs améliore les performances graphiques de 40 % et la GPU 5 cœurs les améliorent de 80 % par rapport à la génération précédente. La puce A15 Bionic sur l’iPad mini gère les tâches les plus exigeantes, des jeux riches en graphismes jusqu’aux apps pro utilisées en design, en aviation, en médecine, etc. Ultra performant et compact, l’iPad mini est l’outil idéal à emporter partout avec soi. Les fonctions avancées d’apprentissage automatique sont alimentées par le Neural Engine 16 cœurs et les accélérateurs au sein de la CPU, traitant les tâches d’apprentissage automatique deux fois plus vite que sur le modèle précédent. Associé à la CPU et la GPU, le Neural Engine permet aux apps d’offrir des expériences de haut niveau, comme la reconnaissance d’image et l’apprentissage du langage naturel. Avec iPadOS 15, les nouvelles fonctionnalités d’apprentissage automatique incluent Texte en direct, qui utilise l’intelligence embarquée pour identifier le texte dans les photos et agir sur celui-ci, et même le traduire en sept langues. Cadre centré arrive sur l’iPad mini avec appareil photo et caméra améliorés Inauguré sur l’iPad Pro, Cadre centré arrive sur l’iPad mini pour des appels vidéo encore plus interactifs. La caméra avant ultra grand‑angle 12 Mpx avec champ de vision élargi permet à Cadre centré de prendre une vue panoramique et ainsi garder la personne dans le champ même si elle se déplace. Quand elle est rejointe par d’autres, l’objectif les détecte et dézoome pour les intégrer facilement à la conversation. L’objectif arrière intègre un capteur 12 Mpx avec Focus Pixels et une plus grande ouverture pour prendre des photos nettes et saisissantes. Il possède aussi un flash True Tone, idéal pour photographier en conditions de faible éclairage. Avec un nouvel ISP dans la puce A15 Bionic, les photos sont incroyablement naturelles avec Smart HDR qui améliore la qualité d’image en révélant les détails dans les zones d’ombre comme dans les tons clairs. 5G et USB-C pour une connectivité accélérée Désormais compatible 5G, l’iPad mini permet d’en faire encore plus en déplacement, avec une connectivité sans fil plus rapide. La 5G permet à l’iPad mini d’atteindre des vitesses de pointe jusqu’à 3,5 Gbits/s dans des conditions idéales. Il est possible de rester en contact et de gagner en productivité où que l’on soit, aussi bien pour les activités quotidiennes, comme les jeux entre amis, que pour les interventions techniques sur le terrain. L’iPad mini reste compatible avec la technologie Gigabit LTE et les cartes eSIM pour répondre aux besoins de connectivité les plus variés. Le Wi-Fi 6 permet aussi des connexions sans fil encore plus rapides. L’iPad mini intègre maintenant un port USB-C à 5 Gbits/s, soit dix fois plus rapide que la génération précédente, pour connecter tout un écosystème d’accessoires en USB-C, dont des appareils photo, des disques durs et des écrans externes 4K. L’USB-C est idéal pour les processus impliquant des entrées/sorties haut débit dans le cadre de pratiques grand public ou professionnelles, qu’il s’agisse de brancher des appareils photo pendant un shooting ou d’effectuer une échographie à distance. Une expérience encore plus intuitive avec iPadOS 15 iPadOS 15 propose de nouvelles fonctionnalités qui exploitent les capacités uniques de l’iPad afin d’accroître encore la productivité et de mieux profiter de la polyvalence de l’iPad mini :De nouvelles dispositions de widgets pour l’écran d’accueil et la Bibliothèque d’apps permettent de personnaliser facilement son iPad mini et de mieux organiser ses apps.Les notes s’étendent à l’ensemble du système avec Note rapide et offrent de nouveaux modes de collaboration et d’organisation avec la saisie au clavier ou l’écriture avec l’Apple Pencil.L’app Traduire est désormais disponible sur iPad avec de nouvelles fonctionnalités facilitant les conversations, notamment Traduction automatique et le mode en tête‑à‑tête.Le multitâche est encore plus intuitif puisque des fonctionnalités comme Split View et Slide Over sont plus faciles à trouver, plus simples à utiliser et plus performantes.Texte en direct exploite l’intelligence embarquée pour reconnaître le texte au sein d’une photo et permettre d’agir en conséquence. La photo d’une vitrine de magasin, par exemple, peut contenir un numéro de téléphone avec la possibilité d’appeler ce numéro.Concentration permet de filtrer automatiquement les notifications en fonction de l’activité en cours : travail, lecture, exercice physique, jeu ou sommeil.Les appels FaceTime sont plus naturels avec l’audio spatial et le nouveau mode Portrait. FaceTime en groupe offre désormais la possibilité d’afficher toutes les personnes présentes dans des cadres de même taille sur une nouvelle grille. Accessoires L’Apple Pencil (2ᵉ génération) transforme l’iPad mini en journal de bord ou carnet de croquis numérique à emporter partout avec soi. Avec la recharge et le jumelage sans fil, et la prise en charge du double toucher, l’Apple Pencil offre une précision au pixel près et la plus faible latence de l’industrie, rendant l’écriture aussi simple et naturelle qu’elle l’est sur du papier.

Le nouveau Smart Folio conçu pour l’iPad mini est un étui fin et léger qui éveille votre iPad quand vous l’ouvrez et le met en veille quand vous le fermez. Il est disponible dans des coloris coordonnés qui s’harmonisent avec ceux du nouvel iPad mini : noir, blanc, cerise, lavande et orange électrique. L’iPad et l’environnement L’iPad mini intègre de l’aluminium 100 % recyclé au niveau du boîtier et des haut-parleurs. Désormais, chaque modèle de la gamme iPad possède un boîtier en aluminium entièrement recyclé. C’est également le cas pour l’étain des soudures de la carte mère logique principale et les terres rares des aimants du boîtier et des haut-parleurs. Apple a atteint la neutralité carbone pour ses activités de gestion de l’entreprise au niveau mondial, et vise un impact climatique net nul d’ici à 2030 à l’échelle de son activité, y compris pour ses chaînes logistiques de fabrication et le cycle de vie de tous ses produits. Ce qui signifie que chaque appareil Apple vendu, de la fabrication des composants, l’assemblage, le transport, l’utilisation et la recharge, jusqu’à son recyclage et la récupération de ses matériaux, sera 100 % neutre en carbone.

De quoi jouer dans la balance de vos futurs achats ? Vous pouvez retrouver tous les iPad récents directement sur Amazon.fr.

Lire aussi : iPhone 13 et iPhone 13 mini : prix, date de sortie, iOS 15 et caractéristiques des modèles classiques de 2021 d'Apple