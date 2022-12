Stunfest 2023 : le salon de retour au Liberté de Rennes, la billetterie ouverte

L'association 3 Hit Combo, qui organise le Stunfest à Rennes depuis près de deux décennies, vient d'officialiser la 18e édition du salon consacré aux jeux vidéo, à l'e-sport, au versus fighting et à la culture vidéoludique de manière générale. Pour rappel, l'édition 2020 avait été annulée, celle de 2021 avait été organisée en ligne et celle de 2022 baladait les visiteurs dans différents petits lieux du centre-ville de Rennes, un format assez frustrant.

Mais bonne nouvelle pour les futurs visiteurs, l'édition 2023 du Stunfest se fera de nouveau au Liberté, à Rennes, les 19, 20 et 21 mai prochain. Un retour dans la grande salle de spectacle qui promet déjà de bons moments, comme le détaille 3 Hit Combo :

Pour sa 18e édition le Stunfest vous invite à porter un regard neuf sur le jeu vidéo pour 3 jours de découvertes, de rencontres et de fête toutes et tous ensemble ! Comme vous le savez, le festival rassemble de nombreuses personnalités autour d’une programmation unique en son genre : exposition de jeux vidéo indépendants, tournois internationaux d’e-sport, speedruns, performances, concerts, arcade, conférences, ateliers, marché de créateur·ice·s. Des espaces buvette et de restauration seront à disposition pour se détendre et se retrouver entre festivalier.e.s. OUVERTURE DE LA BILLETTERIE COMPÉTITEUR·ICE·S PROCHAINEMENT Véritable pilier de la communauté des jeux de combat depuis sa première édition en 2005, le Stunfest est de retour au Liberté avec des nouveautés que nous vous dévoileront prochainement pour la zone tournoi. Cette année, le pass compétiteur·ice·s donne accès à l’ensemble du festival (spectacle grande scène, espace extérieur et restauration, espace découverte jeux indépendants,…). EXPOSITION DE JEUX VIDÉO INDÉPENDANTS La 18e édition du Stunfest accueillera une nouvelle programmation de créations indépendantes inédites. Dans un nouvel espace tout spécialement scénographié au cœur de la vaste salle du Liberté, la « zone indie » du festival sera le lieu pour découvrir une sélection de jeux toujours plus variée. Le Stunfest réaffirme sa volonté d’étendre la diversité des genres et mettre en valeur les créations dans toutes leurs singularités. Au sein de cet espace de jeu, d’échange et de partage, une scène stream sera également animée au grès de let’s play, de rencontres et d’entretiens afin de découvrir les jeux sous de tout autres formes. UNE NOUVELLE ZONE DES CURIOSITÉS - DU JEU PARTOUT DANS LES ALLÉES DU LIBERTÉ ! Des jeux de danse, des expériences interactives inédites, un marché de créateur·ice·s et des ateliers de médiation pour tous les âges. Et pourquoi pas une galette saucisse en Lego ? Nous allons prochainement ouvrir un appel à participation pour accueillir vos propositions coup de cœur et envies afin de créer un lieu unique le temps du festival ! RENCONTRES DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT VIDÉOLUDIQUE Adossées au festival Stunfest et coproduites par les associations Atlangames & 3 Hit Combo, les rencontres professionnelles ADDON rassemblent depuis 2017 plus de 250 professionnel·le·s du jeu vidéo en plein cœur de Rennes ! ADDON propose une trentaine de conférences, dispensées par des speakers français et internationaux reconnus pour leur expertise, abordant des thématiques directement liées à la production de jeux vidéo afin de favoriser la montée en compétence.

Si vous comptez venir profiter du Stunfest en mai 2023, la billetterie est déjà ouverte. Les organisateurs rappellent que des tarifs réduits s'appliquent pour les étudiants, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap, tandis que le festival est gratuit pour les moins de 10 ans. Par ailleurs, les visiteurs bénéficiant des aides Sortir! et Pass Culture auront droit à des tarifs réduits, mais cette billetterie ouvrira un peu plus tard.

