Stunfest : l'édition 2020 annulée en raison du coronavirus

Cela ne surprendra pas grand monde, le Stunfest 2020 n'aura pas lieu cette année. En raison de la pandémie de coronavirus Covid-19 qui sévit partout dans le monde, les organisateurs ont annoncé aujourd'hui l'annulation de la prochaine édition, qui devait avoir lieu du 15 au 17 mai prochain à Rennes.

Dans un communiqué à retrouver ci-dessus, 3 Hit Combo explique que le maintien du Stunfest 2020 était de plus en plus compliqué au fil des semaines, et afin de préserver la santé des bénévoles et des festivaliers, l'évènement est désormais officiellement annulé, de même que Hors les murs, qui devait se dérouler du 8 au 17 mai dans toute la ville. Les fans ayant déjà acheté leurs billets peuvent se faire rembourser sur le site officiel de 3 Hit Combo.

C'est un coup dur pour les Rennais et les joueurs, mais surtout pour les organisateurs, qui prévoient déjà de futures difficultés, 3 Hit Combo ne pouvant actuellement plus continuer ses ateliers et formations, l'association se tourne donc vers les fans pour, pourquoi pas, recevoir des dons via leur page Hello Asso afin de continuer ses activités. En espérant que 3 Hit Combo se relève pour nous proposer un beau Stunfest 2021 l'année prochaine.