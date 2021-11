UGREEN : le Black Friday fracasse les prix de la marque chez Amazon

À l’occasion du Black Friday, la marque UGREEN en profite pour baisser ses prix sur ses accessoires du 25 au 29 novembre 2021 chez Amazon. Citons par exemple le chargeur UGREEN USB-C 100 W qui profite aussi de cette réduction et dispose d’un port USB-A et de trois ports USB-C. Il est capable de supporter jusqu’à 100 W maximum en sortie et est de plus compatible avec la plupart des smartphones, PC portables et même des tablettes.

Voici un petit schéma explicatif pour profiter au maximum du chargeur, par exemple si vous utilisez les ports 1 et 2, le premier profite de 65 W et le deuxième de 30 W :

Vous trouverez le chargeur UGREEN USB C 100 W au prix réduit de 61 € au lieu de 76 € sur le site Amazon avec la livraison gratuite.

Mais de nombreux autres produits de la marque sont également en promotion pour ce Black Friday, toujours chez Amazon.

Vous pouvez consulter l’intégralité des produits disponibles sur la boutique de la marque sur Amazon.