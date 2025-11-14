Vampire Survivors débarque en VR, mais seulement sur certains casques

Lors du VR Games Showcase, nous avons encore vu Vampire Survivors. Le roguelike de poncle fait toujours autant sensation et il a désormais droit à sa version en réalité virtuelle. Développé par Radical Forge, Vampire Survivors VR est exclusif aux Meta Quest 2, 3, 3S et Pro, voici la bande-annonce de lancement :

Vampire Survivors VR est un jeu de survie chronométrée au gameplay minimaliste avec des éléments de roguelite... sauf que maintenant, il est en réalité virtuelle !

L'Enfer est vide, les démons sont là, et il n'y a aucune échappatoire. Vous n'avez pas d'autre choix que de survivre aussi longtemps que possible jusqu'à ce que la mort vous rattrape inévitablement pour mettre un terme à cette torture. Collectez de l'or durant chaque partie pour acheter des améliorations qui aideront le prochain survivant.

Tuez des hordes de monstres en étant assis ou debout dans des environnements 3D voxel du Bois dément, de la Bibliothèque, de l'Usine laitière et plus encore.

Comprend également Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell et Vampire Survivors: Tides of the Foscari

Le phénomène indé dans lequel vous ne faites plus qu'un avec le genre bullet hell, maintenant en VR !

Astuces de base