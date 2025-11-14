Vampire Survivors débarque en VR, mais seulement sur certains casques

Vampire Survivors débarque en VR, mais seulement sur certains casquespar Amaury M.
Le roguelike de poncle a droit à une version en réalité virtuelle. Vampire Survivors VR est déjà disponible sur le Meta Store.
Lors du VR Games Showcase, nous avons encore vu Vampire Survivors. Le roguelike de poncle fait toujours autant sensation et il a désormais droit à sa version en réalité virtuelle. Développé par Radical Forge, Vampire Survivors VR est exclusif aux Meta Quest 2, 3, 3S et Pro, voici la bande-annonce de lancement :
Ce qu'il faut savoir sur Vampire Survivors VR
Vampire Survivors VR est un jeu de survie chronométrée au gameplay minimaliste avec des éléments de roguelite... sauf que maintenant, il est en réalité virtuelle !
L'Enfer est vide, les démons sont là, et il n'y a aucune échappatoire. Vous n'avez pas d'autre choix que de survivre aussi longtemps que possible jusqu'à ce que la mort vous rattrape inévitablement pour mettre un terme à cette torture. Collectez de l'or durant chaque partie pour acheter des améliorations qui aideront le prochain survivant.
Tuez des hordes de monstres en étant assis ou debout dans des environnements 3D voxel du Bois dément, de la Bibliothèque, de l'Usine laitière et plus encore.
Comprend également Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell et Vampire Survivors: Tides of the Foscari
Le phénomène indé dans lequel vous ne faites plus qu'un avec le genre bullet hell, maintenant en VR !
Astuces de base
- Les gemmes et les objets ne disparaissent pas ; vous pouvez prendre votre temps pour les récupérer.
- Commencez par obtenir deux ou trois armes offensives, puis améliorez-les une par une.
- Si vous ne savez pas quelles statistiques améliorer, l'armure et la chance sont de bons investissements au début du jeu.
- Le remboursement des bonus est gratuit. N'hésitez pas à y recourir régulièrement pour tester de nouvelles combinaisons.
Vampire Survivors VR est déjà disponible sur le Meta Store, contre 9,99 €. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 512 Go à 548,99 € sur Cdiscount.
Lire aussi : Warhammer Survivors délaisse les vampires dans un nouveau rogue-like
|
Rédacteur - Testeur
Clint008