Lankeleisi X3000 MAX : le vélo électrique surpuissant à double moteur

Aujourd'hui, zoom sur le Lankeleisi X3000 MAX, un vélo électrique pliant haut de gamme conçu pour le tout-terrain.

Avec sa double motorisation de 1000 W par moteur, un à l'avant et un à l'arrière, ce VTT de 37 kg sur la balance (!) délivre une puissance impressionnante de 2000 W, permettant de grimper facilement des pentes allant jusqu'à 40° et d'assurer une conduite dynamique sur des terrains variés, le tout à une vitesse de jusqu'à 51 km/h ! A noter la présence d'un accélérateur qui permet un contrôle plus précis de la vitesse et qui réduit la fatigue liée au pédalage.

Son couple maximal de 95 Nm garantit une accélération rapide et une traction optimale, même sur des surfaces difficiles ou des pentes raides.

Equipé d'une batterie amovible lithium-ion Samsung 48 V 20 Ah, le X3000 MAX offre une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 130 km en mode assistance au pédalage et jusqu'à 70 km en mode tout électrique.

Son cadre en alliage d'aluminium 6061 est non seulement léger, mais également très résistant, offrant une robustesse idéale pour affronter des terrains accidentés. La suspension avant et arrière complète permet d'absorber les chocs, rendant le vélo particulièrement confortable sur les sentiers cahoteux ou les routes non pavées. L'amortisseur à air est réglable jusqu'à 200 ips, et dont la rigidité s'ajuste en fonction de la pression de gaz.

Les pneus de 20 x 4,0 pouces assurent une adhérence optimale, même sur des terrains boueux, sablonneux ou neigeux. Leur largeur permet une meilleure absorption des chocs et un contrôle accru sur des surfaces variées.

Le système de freinage hydraulique à disque de 180 mm assure une puissance de freinage exceptionnelle et fiable, même par temps humide ou boueux, à haute vitesse ou sur des pentes raides. Le vélo est également équipé de phares avant (4,5" de 780 lumens) et arrière pour garantir votre visibilité en toutes circonstances, d'un klaxon de 95 dB, et d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses avec une cassette de 14-28T.

Le panneau de commande LCD couleur intégré offre une interface claire et intuitive, affichant des informations en temps réel telles que la vitesse, la distance parcourue, le niveau de batterie et l'autonomie restante. Il permet également de régler différents modes de conduite, pour adapter l'assistance moteur à vos besoins.

Le X3000 MAX est également pliable, conçu pour des cyclistes mesurant entre 1,70 m et 1,90 m, et peut supporter des charges allant jusqu'à 180 kg. Il possède également un porte-bagage à l'arrière pouvant supporter 24 kg.

Retrouvez le vélo Lankeleisi X3000 MAX en orange ou gris à 2199 € sur le site officiel de la marque, avec livraison gratuite en 3 à 7 jours ouvrables. Le vélo est vendu avec une garantie de 3 ans.

À noter que vous pouvez obtenir une remise de 50 € en vous abonnant à la newsletter.