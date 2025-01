HP dévoile son nouveau PC Omen Max 16 et le logiciel Omen AI

Le CES 2025 bat toujours son plein à Las Vegas et HP dévoile à son tour ses nouveautés. Le constructeur met cette année l'accent sur l'intelligence artificielle en présentant Omen AI, une solution logicielle pour optimiser les performances des jeux vidéo en un clic seulement. Bien sûr, HP dévoile également un nouvel ordinateur portable pour gamers, un moniteur de jeu et même une nouvelle souris.

Voici toutes les annonces d'HP faites à l'occasion du CES 2025 :

OMEN AI : révolutionner l'expérience de jeu





HP lance OMEN AI Beta, une toute nouvelle solution logicielle qui redéfinit l'optimisation des performances de jeu. Les joueurs passent souvent beaucoup de temps à se renseigner et à tâtonner pour optimiser le taux d'images par seconde (FPS). Avec 85% des joueurs qui privilégient un taux de FPS élevé, un système plus simple parait indispensable. OMEN AI offre une solution personnalisée, en un seul clic, adaptée à chaque jeu et recommandant les meilleurs paramètres pour le système d'exploitation, le hardware et le jeu.

En tant que première application « game learning » alimentée par l'IA qui s'ajuste continuellement pour optimiser les performances, OMEN AI s'adapte et améliore ainsi les paramètres au fil du temps, simplifiant et améliorant l'expérience de jeu. Lancée au départ pour prendre en charge de Counter-Strike 2, l'application s’étendra bientôt à d’autres jeux populaires

OMEN MAX 16 : des performances de jeu inégalées





La performance est primordiale pour les joueurs, et l'OMEN MAX 16 leur offre la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes avec un gameplay plus fluide et une meilleure réactivité. Le PC leur permet d'exceller dans des titres AAA tels que Black Myth : Wukong ou de relever les défis de jeu les plus intenses. Cet ordinateur portable offre tout ce qui est nécessaire pour une expérience optimale :

Des performances et une personnalisation utilisateur sans compromis : disposant d’un processeur allant jusqu’au Intel Core Ultra 9 ou AMD Ryzen AI 9 Mobile Processors, et jusqu'à 64 Go de RAM DDR5, permettant aux joueurs de gérer les jeux les plus exigeants avec facilité. Le tout nouveau mode Unleashed du OMEN Gaming Hub permet aux utilisateurs de contrôler manuellement les paramètres d'alimentation afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques, libérant ainsi tout le potentiel du hardware pour des performances maximales ou une utilisation adaptée de la puissance.

Ecran Gaming OMEN 32x : jouer et se divertir dans le cloud





Conçu pour offrir de hautes performances de jeu grâce à des expériences dans le cloud, le moniteur OMEN 32x Smart Gaming Monitor est le premier écran de jeu « intelligent » Google TV. Doté d'un écran 4K UHD 144 Hz, cet écran réunit le streaming, le cloud gaming et des applications utiles à la maison, compilant ainsi les fonctionnalités de plusieurs appareils et plateformes. Il prend en charge les consoles, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les périphériques et même les téléphones Android, en basculant sans effort d'un appareil à l'autre et d'un périphérique à l'autre. Le OMEN 32x est également adapté pour les streamers, car il permet de streamer jusqu'à quatre plateformes sans avoir besoin de matériel ou de logiciel externe, directement à partir de l'écran.

Souris HyperX Pulsefire Saga, au service de la personnalisation et de la performance





Parce que chaque joueur est unique, HyperX élargit sa gamme de souris haute performance en proposant des configurations modulaires. La série Pulsefire Saga comprend des pièces interchangeables, permettant aux joueurs de personnaliser leur souris pour des performances optimales allant jusqu'à 16 combinaisons grâce aux huit pièces inclues. Pour une personnalisation complète, un fichier d'impression 3D est disponible sur Printables.com pour réaliser chez soi de nouvelles configurations personnalisées. De plus, la souris Saga Pro offre une connectivité optimale avec des capacités dual wireless et Instant Pair avec certains ordinateurs portables OMEN, éliminant ainsi le besoin d'avoir un dongle.

Prix et disponibilité