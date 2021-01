CRITIQUE de Comment élever un super-héros (saison 1) : le court-métrage devenu comics et série !

Ce sont autant de questions auxquelles Nicole Warren, une jeune femme vivant aux États-Unis, va devoir faire face dans la série Comment élever un super-héros, aussi connue sous le nom de Raising Dion et diffusée sur Netflix. Tirée d'un court-métrage devenu un comics, l’histoire se déroule de nos jours et cette jeune mère de famille doit faire face aux difficultés de la vie pour élever seule son fils unique de 7 ans nommé Dion, après la disparition tragique de son mari. Les choses ne sont déjà pas faciles pour elle lorsqu’il faut gérer un travail et les obligations quotidiennes d’une maman envers son enfant, mais lorsque Dion commence à manifester des signes de capacités extra-sensorielles, rien ne va plus, toutes ses certitudes s’écroulent, et la vie change du tout au tout.

Cette série parle à tous, petits et grands.

Cette première saison aborde avec beaucoup de réalisme la façon dont un jeune enfant pourrait faire face à l’apparition de pouvoirs hors du commun. Les objets de son quotidien sont totalement intégrés dans le nouvel univers qui s’ouvre à lui. Quoi de plus logique pour un enfant que d’avoir un impact sur ses friandises préférées, ses jouets ou encore un doudou, autant de choses qui sont en lien direct avec lui depuis toujours. En effet, il n’y a rien de plus logique que d’imaginer un enfant s’approprier le don qu’il se découvre au travers des objets qui lui sont familiers, qu’il s’agisse de jouets ou même de céréales. Cette fable des temps modernes est aussi drôle que spectaculaire et poétique. Elle porte en elle tout ce que nous pouvons attendre dans ce registre en racontant l’enfance d’un petit garçon qui doit apprendre à la fois à se découvrir pour grandir au travers de ses relations avec les autres comme au travers du don qu’il porte en lui et qu’il va devoir tenter de maîtriser.

Cette série parle à tous, petits et grands. Nous pouvons sans difficulté imaginer ce que pourrait être la vie si nous étions à la place des protagonistes. Elle aborde en filigrane des sujets de société importants tels que le racisme, le respect des autres, toujours avec un fond de bienveillance. Les péripéties sont résolument ancrées dans la réalité. Nous avons beaucoup apprécié que l'histoire ne tombe pas dans le travers d’essayer d’infantiliser une histoire de super héros. Elle nous offre une vraie double lecture. Pour les plus jeunes, Dion va être le centre d’intérêt majeur, leur permettant de rêver à une vie telle que la sienne au même âge, tandis que les adultes poseront un regard bienveillant sur les efforts parfois insensés de sa maman, qui essaie de le protéger et le guider comme elle le peut.

Nous ne pouvons que vous conseiller de vous poser devant cette série dont la première saison comporte seulement neuf épisodes. Un seul reproche, c'est trop peu... Heureusement, une seconde saison de Comment élever un super-héros est annoncée prochainement et nous espérons vraiment que la qualité d'écriture et de réalisation sera au niveau de la première. To Be Continued !

Note : 5 étoiles sur 5

