TEST Corsair HS65 Surround : un casque gaming avec du 7.1 surround, léger et agréable à porter

Le constructeur Corsair Gaming n'est pas du genre à faire original dans le nom de ses produits, mais il propose toujours des accessoires bien finis et efficaces. Le Corsair HS65 Surround ne déroge pas à la règle avec une dénomination toujours pas sexy, mais qu'en est-il au niveau technique ? C'est ce dont nous allons parler dans ce test de ce casque audio destiné au gamers.

Fiche technique Corsair HS65 Surround (Modèle CA-9011271-EU) Type : Micro-Casque gamer filaire

Diamètre haut parleurs : 50 mm

Stéréo compatible Surround 7.1 Virtuel (Dolby Audio)

Compatibilité : PC, PlayStation, Xbox

Poids : 282 g

Longueur fil : 1,80 m (pas amovible)

Bande passante : 20 Hz - 20 kHz

Impédance : 32 Ohms

Micro : repliable sur pivot(avec coupure son)

Bande passante du micro : 100 Hz - 10 kHz

Sensibilité : -41 dB

Connecteurs : Jack 3,5 mm mâle stéréo + adaptateur USB

Sobriété, même dans l'emballage !





Corsair Gaming fait partie des constructeurs qui ont compris que proposer un emballage sobre et surtout entièrement recyclable est aujourd'hui un point très important. Le Corsair HS65 Surround est donc livré dans une boîte jaune bien lumineuse avec des impressions en noir et blanc. Toutes les informations utiles - et même plus - sont présentes sur les quatre côtés et c'est un très bon point pour qui cherche à savoir ce que propose ce casque directement sur un lieu de vente. Aucune trace de plastique et mis à part la présence - inutile de nos jours - de notices papier (garantie, sécurité et mode d'emploi), la touche « respect de l'environnement » est au top.

Une fois la boîte ouverte, le casque se laisse voir et, le moins qui puisse être dit, c'est qu'il affiche une sobriété inhabituelle pour du matériel gaming. Pas de couleurs criardes, pas de RGB, pas de design cyber futuriste, mais juste des courbes arrondies, un revêtement mat, deux petites grilles métalliques mettant en valeur de logo de la marque, un micro sur une tige pivotante et une molette à l'arrière de l'écouteur gauche. Pour autant, cette absence de « bling-bling » sera appréciée par ceux qui n'aiment pas les effets « sapin de Noël » et voient dans cette approche épurée de la classe. Cette simplicité se retrouve aussi du côté de la connectique. Une seule molette (le volume), un câble non amovible avec une prise Jack 3.5 et un adaptateur USB pour le rendre compatible avec le logiciel iCUE qui permet de paramétrer le casque (égaliseur, Surround, profils...). Comme vous l'avez compris, ici point de boutons d'accès rapide aux profils ou aux paramétrages divers et variés comme sur certains casques destinés aux gamers, mais encore une fois, cela ne gênera que ceux qui aiment avoir plein de trucs à toucher.

Léger, mais costaud !





Le Corsair HS65 Surround est un poids plume qui affiche 282 g sur la balance, ce qui est une excellente chose pour les aficionados des longues sessions de jeu. Avec son arceau, son corps en plastique et ses articulations métalliques, il respire la solidité et il est très agréable au toucher, ce qui ne gâche rien. Lors de notre test, nous l'avons - volontairement - malmené en le transportant dans un sac à dos ou encore - involontairement - bousculé en le faisant tomber du bureau et du canapé sans qu'il ne soit marqué ou abimé.

Sobre et élégant, le Corsair HS65 Surround a vraiment tout d’un très bon casque gaming, mais en voulant être trop minimaliste sur ces options et sa connectique.

C'est un bon point qui laisse penser qu'il est pensé pour être durable. Une fois sur les oreilles, les coussinets à mémoire de forme englobent littéralement les deux oreilles et isolent correctement des bruits extérieurs. Une fois en place, il ne bouge pas même lors de mouvements rapides et n'impose pas de pression désagréable même pour ceux qui ont une grosse tête. Le micro est amovible, mais pas détachable. Il se relève facilement et cela a pour conséquence de couper automatiquement la prise de son. Pratique s'il faut répondre au téléphone, par exemple. Suivant le même esprit du casque, son design est simple, soit une tige plate un peu épaisse. Le micro est légèrement « courbable » pour épouser la courbure de son visage et être au plus prêt de la bouche. La qualité de captation du son est excellente et nous en avons été agréablement surpris. Vu qu'il n'y a point de bouton dédié sur le casque, tous les réglages doivent se faire depuis le PC ou la console. À noter, si vous ne voulez pas passer via l'adaptateur USB, il faudra trouver un splitter micro/HP pour PC. Sur console, pas de souci de ce genre.

Une fois branché, le Corsair HS65 Surround ne déçoit pas. De base, en branchement Jack, il envoie un son clair avec de bonnes basses sans excès. Pour les plus pointilleux, le logiciel iCUE permet de créer divers profils en fonction des types de jeux (FPS, TPS, RPG, simulation) et d'ajuster de manière équitable les aiguës et les graves. Pour cela, il faut utiliser l'adaptateur USB inclus qui, en prime, permet de profiter d'un son en Dolby Surround 7.1. Malheureusement, ce modèle ne gère pas le son en Dolby Atmos, qui apporte une immersion un cran au-dessus. Pouir autant, que ce soit en jeu, la cible initiale, ou en écoute purement audio, ce casque fait le job et nous n'avons pas trouvé quelque chose de notable à lui reprocher.

En conclusion ?



Sobre et élégant, le Corsair HS65 Surround a vraiment tout d’un très bon casque gaming, mais en voulant être trop minimaliste sur ces options et sa connectique, il semble évident qu'il ne peut pas plaire à tous les joueurs. Ces derniers, que le marketing biberonne au RGB et aux options parfois farfelues, parfois plus indispensables (comme le changement de profils) vont sans nul doute le trouver beaucoup trop « discret ». Pourtant il est très bon, il propose un son immersif et profite des multitudes de réglages précis qu’offre le logiciel iCUE avec lequel il est compatible. En clair, c'est un casque de qualité qui, pour un prix fort raisonnable, offre une qualité de son et de confort qui mérite quand même l'attention même s'il ne brille pas de mille LEDs.

Les plus Qualité des matériaux

Design sobre et élégant

Léger et confortable

Son de bonne facture

Bon micro

La compatibilité avec le logiciel iCUE

Compatible tout support (Jack + USB) Les moins Peut être un peu trop sobre pour du « gaming »

Fil non amovible

Notation Verdict 17 20