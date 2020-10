TEST des manettes de l'Oculus Quest 2 avec Beat Saber en Expert+ et en extérieur pour apprécier leur précision

L'Oculus Quest 2 n'est pas encore sorti, mais il fait beaucoup parler de lui depuis son annonce le 16 septembre dernier. Casque de réalité virtuelle doté d'une bibliothèque de plus de 200 jeux et applications en mode autonome - pas besoin de PC, ni console ou téléphone pour fonctionner -, il permet aussi d'accéder au catalogue de jeux VR du PC. Si vous avez envie d'en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet, regarder notre direct ce soir sur notre chaîne YouTube et suivre l'actualité VR sur GAMERGEN.COM en mettant ce lien dans vos favoris (ou en cliquant sur l'onglet « VR & AR » en haut à droite de la page d'accueil).

Dans le top des critiques apportées à l'Oculus Quest 2 qui sont régulièrement mises en avant par les internautes - qui n'ont pas encore la bête actuellement -, c'est la mauvaise qualité du tracking des manettes (Touch V3) qui serait due à une baisse de puissance des LED infrarouges afin de diminuer la consommation des piles de ces dernières. Il y a même eu une hypothèse, démentie depuis, mais tout le monde ne le sait pas apparemment, qu'il y aurait eu moins de LED dans la manette. Ne pouvant pas vraiment répondre à ces questions par de l'analyse technique pure, nous avons décidé de tester de façon pratique ces manettes avec un jeu très exigeant en termes de précision, soit Beat Saber. Pour cela, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux pour qu'un joueur de niveau Expert+ puisse venir jouer et nous donner son avis. C'est Sébastien P., que nous remercions d'avoir pris sur son temps de ce week-end pour venir au bureau, qui s'est donc collé aux manettes. Déjà propriétaire d'un Oculus Quest premier du nom, il est donc en plus parfaitement en mesure de donner son ressenti sur la différence entre les Touch V2 et V3.

Comme vous avez pu le voir sur la vidéo ci-dessus, même en extérieur (action hors cahier des charges et déconseillée par Facebook et Oculus), il a pu parfaitement jouer sans perte de précision et n'a finalement loupé que deux notes sur pas loin de 600. Hors caméra, pour l'échauffement, nous lui avons aussi fait tester des chansons plus dures et des versions en mode 360° sans que, là non plus, il n'y ait le moindre problème avec le suivi des manettes. Vous l'avez sans doute entendu dans sa conclusion, il nous a confié qu'il avait fini par arrêter de jouer à Beat Saber avec son Quest, car il y avait pas mal d'imprécisions lors de ses sessions en Expert+ et qu'il ne regrette vraiment pas d'avoir précommandé son Oculus Quest 2 puisque, lors de notre test, tout s'est bien passé. La preuve par la pratique nous a donc apporté une réponse positive et concrète quant à la qualité des manettes Touch de l'Oculus Quest 2 et nous espérons que cela vous a rassuré sur un point crucial de la VR, le tracking.

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 sort mardi prochain et vous pouvez encore le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque que sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.