Chaises gaming AutoFull M6 : le confort avant tout

Si vous passez régulièrement du temps à votre bureau pour jouer ou travailler, il est très important de maintenir une posture correcte sur sa chaise. Personne ne veut en effet ressentir des douleurs dorsales après une longue partie ou des crampes dues à une mauvaise posture. Vous avez donc besoin d’une chaise de jeu confortable, et AutoFull est une marque qui pourrait bien être incontournable pour vous. Connue pour créer des équipements de jeu de niveau professionnel, AutoFull s'est spécialisée dans les chaises de jeu telles que la série AutoFull M6, et s’engage à fournir des chaises ergonomiques, confortables et favorisant une posture saine. Cette chaise convient non seulement aux joueurs, mais aussi aux utilisateurs qui travaillent de longues heures. Le célèbre champion du monde de StarCraft 2, Li Peinan (Oliveria), ne s'y est d'ailleurs pas trompé, et apprécie également beaucoup cette chaise.

Aujourd’hui, nous nous concentrerons sur la chaise gaming AutoFull M6. Découvrez les 3 modèles AutoFull M6 disponibles sur Amazon, y compris le modèle phare (avancé) avec fonctions de chauffage et de ventilation !





La chaise gaming standard AutoFull M6

Première caractéristique très agréable de ce modèle, le support lombaire réglable. Il s’agit d’un support lombaire à éjection adaptative. Vous pouvez sentir la force de soutien en appuyant dessus avec votre main. Lorsque vous vous asseyez sur la chaise de jeu et que vous vous penchez en arrière, vous pouvez également sentir le rebond qui suit parfaitement la courbe de votre dos. Sur le côté de la chaise, il y a un interrupteur semblable à celui d’un siège de voiture. Vous pouvez ainsi ajuster l’amplitude avant et arrière du support lombaire en le tirant ou en le pressant, et le verrouiller dans la position désirée. Cela rend le dossier adapté à nos postures changeantes, qu’elles soient courbées, droites ou inclinées vers l’arrière.

Les accoudoirs 3D peuvent également être ajustés vers l’avant et l’arrière, vers le haut et le bas, ce qui est très flexible. La chaise peut être inclinée de 90° à 160°, elle est équipée de 5 roues amortissantes, de repose-pieds rétractables, de vérins à gaz certifiés SGS4, et peut supporter un poids de jusqu'à 150 kg. Le siège spacieux est à la fois élastique et respirant, et s’adapte parfaitement à la forme du corps. Le ressort intégré n’est ni trop mou ni trop dur, offrant un soutien suffisant, répartissant la pression du corps, offrant un siège flexible et réduisant la pression sur les hanches.

Il est à noter que la marque AutoFull offre un service de retour gratuit de 30 jours, ainsi qu’un service de remplacement ou de réparation de 36 mois.

Vous trouverez sur Amazon la chaise de jeu AutoFull M6 à 499,99 €. Il existe deux autres modèles au choix, à savoir la version Pro à 599,99 € et la version Pro+ à 799,99 €. Vous trouverez également ces modèles sur le site officiel de la marque.

La chaise gaming AutoFull M6 est proposée à 499,99 € sur Amazon, mais également sur le site officiel de la marque.





La chaise gaming AutoFull M6 Pro en cuir

L’inconvénient du coussin d'une chaise de jeu traditionnelle est qu’il n’est pas respirant et chaud, surtout avec la sueur qui colle, ce qui n’est pas agréable pour une assise prolongée. Alors, comment la chaise de jeu AutoFull M6 Pro résout-elle ce problème ? Aofeng insiste sur l’utilisation de coton moulé utilisé comme remplissage, et d'un cuir différent du cuir traditionnel. Il y a de petits trous densément répartis sur la surface pour la ventilation et la dissipation de la chaleur, assurant un soutien confortable tout en ayant une sensation de fraîcheur et de respirabilité.

Les bras robotiques 6D, en plus des options standard telles que haut et bas, avant et arrière, et rotation comme le modèle standard, offrent diverses options supplémentaires. Par exemple, en utilisant les accoudoirs, vous pouvez les replier, ce qui est la meilleure posture pour jouer à des jeux sur console, et vous pouvez même les séparer à gauche et à droite, plus loin, ce qui convient aux personnes de plus grande taille.

La chaise gaming AutoFull M6 Pro est à 599,99 € sur Amazon, et aussi sur le site officiel.





La chaise gaming AutoFull M6 Pro Plus : la version ultime

Enfin, il y a le modèle haut de gamme avec la AutoFull M6 Pro+ qui est équipée d’un système de ventilation et de chauffage supplémentaire au niveau du siège, avec 3 options de réglage. Le luxe ultime !

En plus de la respirabilité du cuir ultra-doux et respirant, l’AutoFull M6 Pro+ dispose également d’une climatisation. Appuyez sur le bouton de ventilation et vos fesses seront fraîches. Si vous trouvez que ce n’est pas assez frais, vous pouvez augmenter la vitesse de la ventilation. Il y a trois niveaux qui peuvent être ajustés, ce qui résout parfaitement la sensation de chaud que l'on éprouve souvent après de longues parties endiablées et qui nous oblige à devoir nous lever pour refroidir nos fesses. Et pas d'inquiétude non plus si vous jouez en hiver. Appuyez sur le bouton de chauffage et le coussin enverra une sensation de chaleur à vos fesses. Très confortable !

Le fauteuil gaming AutoFull M6 Pro+ est proposé au tarif réduit de 699,99 € sur Amazon. Vous la trouverez également directement sur le site officiel de la marque en ce moment au tarif promotionnel de 649,99 € en utilisant le code de réduction AM5.