Logitech dévoile le Pro X 60, son petit clavier gaming sans fil

Le constructeur suisse Logitech dévoile aujourd'hui le Pro X 60, un nouveau clavier sans fil pour gamers. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un modèle 60 % ultra compact, équipé des technologies Lightspeed et Keycontrol, conçu en collaboration des joueurs professionnels de l'e-sport.

Logitech présente son clavier Pro X 60 en détail :

Les joueurs PRO d’esport sont toujours à la recherche des équipements les plus performants pour améliorer leur jeu. Les claviers 60% sont de plus en plus populaires parmi les pros qui laissent plus d'espace pour les mouvements précis de la souris pour les compétitions FPS de niveau professionnel. Le PRO X 60 est plus facile à positionner pour des performances maximales, s’intégrant facilement dans leur espace de compétition, et il est également plus facile à transporter pour les joueurs pendant les tournois.

Bien que les claviers de plus petit format soient parfaits pour le jeu compétitif, ils peuvent manquer de touches critiques dont certains joueurs professionnels ont besoin. Pour résoudre ce problème, le PRO X 60 introduit une nouvelle technologie innovante, KEYCONTROL, pour offrir aux joueurs des capacités de personnalisation bien au-delà de ce qu'offre un clavier standard.

La technologie KEYCONTROL a été développée afin d’élargir les capacités du clavier au-delà de celles d’un clavier standard. Outil facile à utiliser et activer dans G HUB, KEYCONTROL offre aux joueurs beaucoup plus d'options de personnalisation en leur permettant d'attribuer jusqu'à 15 fonctions par touche et d'adapter leur clavier à leur style unique. Lorsqu'il est combiné avec G-SHIFT, une fonctionnalité avancée que les joueurs peuvent attribuer à presque n'importe quel bouton (comme un bouton latéral de la souris pour une action), les joueurs peuvent activer la nouvelle couche de touches et obtenir un accès rapide à n'importe quelle touche ou commande directement sous leur gauche. main, les touches WASD ou toute autre touche programmable du clavier. Cela signifie que les touches critiques manquantes se trouvent là où ils en ont besoin, garantissant un accès ultra-rapide aux commandes essentielles et propulsant les joueurs vers la victoire.

Le PRO X 60 offre aussi les performances et la fiabilité éprouvées de la technologie sans fil LIGHTSPEED de Logitech G. Celle-ci a été conçue pour être aussi rapide que le filaire mais aussi extrêmement robuste, même dans les environnements les plus difficiles.

Lorsqu'un joueur professionnel participe à un tournoi, des milliers de personnes l'entourent d'appareils générateurs de radio-fréquence tels que des téléphones portables, des caméras de production et divers réseaux. Logitech teste LIGHTSPEED dans une chambre anéchoïque de pointe qui génère des interférences radio équivalentes pour garantir un fonctionnement efficace de leur protocole sans fil LIGHTSPEED. Les joueurs professionnels peuvent être sûrs que leurs clics et balayages seront enregistrés avec précision, leur permettant ainsi de donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le PRO X 60 est disponible avec des switchs optiques GX dans des configurations tactiles et linéaires, offrant un actionnement plus rapide que les switchs mécaniques standard pour un jeu plus rapide. Contrairement aux interrupteurs mécaniques, GX Optical s'actionne grâce à la puissance de la lumière, envoyant instantanément la commande, éliminant le rebond requis par les switchs mécaniques. Avec précision et rapidité, le signal se déclenche dès qu’il est engagé.

Les commutateurs sont également lubrifiés en usine et conçus pour offrir une expérience de jeu et de frappe satisfaisante.