TEST du Logitech Pro X 60 : petit clavier, possibilités infinies

Les gamers les aiment petits





Logitech G, la branche gaming du constructeur suisse, vient de dévoiler le Pro X 60, un nouveau clavier sans fil pour gamers au format 60 %, dépourvu de pavé numérique, de touches directionnelles ou de touches Fonction. Un modèle tout petit, mesurant seulement 29 cm de largeur et 10,3 cm de profondeur, taillé pour le jeu et conçu en collaboration avec des joueurs professionnels. En amont de sa présentation, nous avons pu passer plusieurs jours en compagnie du Pro X 60, voici notre test complet du nouveau clavier de Logitech.

Le Pro X 60 est taillé pour l’e-sport.

À l’ouverture du carton, il est évident que le Pro X 60 est taillé pour l’e-sport. Le clavier est livré dans une housse de transport rigide, avec un câble USB-C détachable et un dongle Lightspeed qui peut se ranger sous le châssis, dans un emplacement dédié. Son format est extrêmement réduit, le Pro X 60 sait se faire discret sur le bureau, même en blanc (il existe également en noir ou en rose) et ne prend quasiment pas de place. Une taille qui étonne et qui perturbe lors des premières heures d’utilisation, pourtant, le clavier est bourré de fonctionnalités pour le rendre polyvalent, à commencer par des switches GX Optical Tactile (sur ce modèle de test), pour une frappe rapide et précise, avec un excellent rebond pour enchaîner les commandes sans temps mort.

Le Pro X 60 arbore des touches au format standard pour changer de capuchons comme bon vous semble, avec une touche Echap d’une couleur différente (une seconde touche de la même couleur que le reste est incluse dans la boîte), pour un look très sobre et classe. La finition est principalement en plastique blanc d’excellente facture et le clavier respire la robustesse avec ses 610 grammes, ce qui est rassurant pour les utilisateurs qui le baladeront aux quatre coins du monde pour des LAN. Malgré son petit format, le Pro X 60 dispose de plusieurs boutons bien utiles, dont une molette sur la gauche pour régler le volume, les boutons d’alimentation et de connexion (Bluetooth ou Lightspeed) à l’arrière ou encore un bouton pour activer le Mode Jeu à droite. Ce dernier est mis en valeur et plutôt rigide, Logitech a voulu un bouton de ce style afin que les joueurs ne le désactivent pas malencontreusement en pleine partie, il s’imbrique parfaitement dans l’ensemble. Seule la molette perturbe un peu l’utilisation, elle est très sensible et roule trop facilement si vous déplacez le clavier pour le repositionner, attention aux oreilles.

L'infini au bout des doigts





Même sans 40 % des touches, le Pro X 60 reste complet, grâce au logiciel G Hub. Bien évidemment, Logitech a pensé son clavier comme un périphérique plug and play, les principales fonctionnalités sont directement accessibles et le rétroéclairage est de base bleu clair fixe, à la demande des joueurs pros qui ne veulent pas de LED arc-en-ciel distrayantes. La touche Fn est là pour activer les Fonctions, mais également plusieurs commandes alternatives comme les flèches directionnelles ou des raccourcis multimédia. Bon, cela demande quand même une petite gymnastique des doigts, mais finalement, tout est déjà là.

Logitech a pensé à tout, grâce à sa collaboration avec des joueurs pros.

Cependant, tout l’intérêt du Pro X 60 passe par le logiciel G Hub, qui permet de remapper quasiment toutes les touches avec de nombreuses combinaisons. Que ce soit avec la touche Fn ou le Sélecteur G (à attribuer sur n’importe quel périphérique Logitech G), il est possible de créer des raccourcis personnalisés, jusqu’à 15 par touches ! Eh oui, même si le Pro X 60 perd 40 % des touches classiques, G Hub est là pour pallier ce manque de touches traditionnelles avec ces multitudes de possibilités. C’est à l’utilisateur de créer ses propres raccourcis et combinaisons selon ses envies et besoins, mais le logiciel permet également de télécharger des profils sans avoir à mettre la main à la patte. Enfin, G Hub permet de personnaliser le rétroéclairage avec effets à créer soi-même ou des réglages classiques, mais aussi de modifier le comportement de la touche du Mode Jeu. Par défaut, elle désactive les touches Windows et Menu, évitant la plupart des gaffes dans le feu de l’action, mais l’utilisateur peut très bien désactiver Alt pour éviter les Alt-F4 ou Alt-Tab, par exemple.

Enfin, un petit mot sur l'autonomie. Le Pro X 60 est un clavier sans fil, compatible Bluetooth ou Lightspeed avec un dongle USB, il est livré avec un long câble de 1m80 (non tressé, dommage) pour le brancher et le recharger via un port situé à l'arrière. Mais la charge ne sera pas fréquente, car nous avons passé presque une semaine entière avant de devoir brancher le Pro X 60, Logitech annonce une autonomie jusqu'à 65 heures selon l'éclairage, c'est réussi.

Si le Pro X 60 ressemble à n’importe quel autre modèle 60 %, il faut bien reconnaître que Logitech l’a conçu avec soin. Le constructeur suisse a pensé à tout, grâce à sa collaboration avec des joueurs pros, afin de créer un clavier compact et ultra complet. Que ce soit du côté de la finition soignée, de la frappe rapide et agréable, des touches dédiées facilement accessibles ou des nombreuses combinaisons à créer via G Hub, le Pro X 60 se révèle être un excellent clavier sans fil pour les joueurs qui bougent souvent, ou simplement les utilisateurs qui peuvent se passer de 40 % des touches et qui recherchent un modèle qui se fait discret sur le bureau. Cependant, dès qu’il faut taper du texte, le format 60 % montre très vite ses limites, le Pro X 60 de Logitech est donc avant tout pensé pour le gaming, mais il le fait très bien.

Les plus Petit format, discret sur le bureau

Excellente finition, ça sent la robustesse

La frappe rapide et fluide

Des boutons dédiés bien pratiques (molette de volume, Mode Jeu)

Plug and play, connexion Lightspeed ou Bluetooth, pas besoin de se prendre la tête

Les très nombreuses combinaisons de touches grâce à G Hub Les moins Si ce n’est pas pour jouer, le format 60 % reste contraignant

La molette du volume un peu trop sensible, roule au moindre contact de doigt

Notation Verdict 18 20