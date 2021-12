Back Market : les cadeaux de Noël moins chers et écoresponsables

À Noël, il sera beaucoup question de jeux vidéo et de consoles malgré la pénurie de composants, alors que la dynamique lancée durant les confinements ne s'est toujours pas épuisée.

Et pour être sûr d'avoir le cadeau à moindre coût, pourquoi ne pas opter pour l'achat d'un produit reconditionné ? La plateforme Back Market propose un large choix de consoles de jeu (Nintendo, Sony, Microsoft...), dont la Switch ou la Xbox One X, mais aussi des jeux vidéo et de nombreux accessoires.

Nous pouvons également trouver des PC gaming, des écrans et de multiples accessoires associés (souris, clavier, casque), le tout à des tarifs réduits par rapport au neuf, jusqu'à -70 %, pour des produits qui ont été vérifiés et qui sont accompagnés d'une garantie de 12 mois.

Mais il n'y a pas que le jeu dans la vie (quoique...) et les idées de cadeau de Noël ne manqueront pas sur Back Market, qu'il s'agisse de smartphones ou de gadgets (écouteurs sans fil, montre connectée...), voire de petit électroménager, toujours en reconditionné et à des tarifs attractifs par rapport au prix du neuf, avec la satisfaction supplémentaire de faire un geste pour la planète en prolongeant la durée de vie des produits !