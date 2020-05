BON PLAN : la console de jeu portable Supretro à 86 € seulement avec 2 300 jeux intégrés

La console de jeu Supretro est une console portable, compacte et légère qui fonctionne sous Android et qui intègre de base 2 300 jeux avec possibilité d'aller jusqu'à 10 000 en les téléchargeant par WiFi.

Vous pourrez jouer sur votre smartphone ou mieux sur votre télévision grâce à sa connexion Bluetooth 4.0, mais elle prend également en charge le WiFi qui vous permettra de télécharger les derniers jeux disponibles.

Elle dispose d'un espace de stockage interne de 4 Go mais une carte SD de 32 Go est incluse dans l'appareil (SD de 128 Go max acceptée). Vous pourrez jouer sur son écran IPS de 3,5 pouces d'une résolution de 640 px x 480 px, ou la connecter à une télévision. Au niveau technique, elle possède un CPU 4X Cortex A7 à 1,3 GHz, un GPU ARM Mali ainsi que 512 Mo de RAM.



La Supretro est alimentée par une batterie Li-ion de 4000 mAh rechargeable avec un câble USB. Cette batterie permet une autonomie allant jusqu'à 8 heures.

Cette console permet de gérer de nombreux émulateurs comme par exemple FC, SFC, MD, DC, N64, PCE, PSP, PS, GBA, GB, GBC, WS, WSC, MAME et FBA.

Vous pourrez retrouver cette mini console de jeu Supretro chez Gearbest en 3 coloris à 86 € au lieu de 110 € grâce au coupon de réduction DJZEWUZ2JX et avec la livraison à 3 €.