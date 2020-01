Ce week-end sur GAMERGEN.COM : des informations sur Lord of the Rings: Gollum, 4 jeux PixelHeart annoncés sur Switch, et Masahiro Ito sur un nouveau titre

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 ?

The Lord of the Rings: Gollum a fait parlé de lui il y a peu, des petites informations ont été partagées. À côté de cela, PixelHeart a annoncé 4 jeux pour la Nintendo Switch, et Masahiro Ito, qui a travaillé sur divers Silent Hill, se penche actuellement sur une nouvelle production.

Dans le reste de l'actualité, Suda51 a teasé une année de sortie pour Hotel Barcelona, Frictional Games chauffe la Toile avec son prochain jeu, une courte vidéo promotionnelle de One Piece : Pirate Warriors 4 a été partagée, un point a été fait sur les ventes de jeux vidéo en 2019, Atheris a dévoilé une souris officielle à l'effigie de Pikachu, et des versions boîtes de Resident Evil 5 et Resident Evil 6 ont été aperçues en Australie.

Pour finir, sachez que Notch, le papa de Minecraft, envisage d'ouvrir un nouveau studio.