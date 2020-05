Dark Souls : un point sur les millions de ventes de la série et de Dark Souls III

La série Dark Souls a débuté en 2011, permettant à FromSoftware de reprendre les codes de son Demon's Souls dans une saga produite par Bandai Namco. Elle a alors popularisé son propre courant chez les Action-RPG, parfois surnommé masocore, pour souligner la difficulté légendaire des combats.



Malgré son exigence, la trilogie Dark Souls n'en est pas moins très populaire, et nous en avons la preuve avec un point sur les chiffres de vente qui vient d'être publié. Le développeur et l'éditeur sont heureux d'annoncer que Dark Souls III a dépassé les 10 millions de copies numériques vendues et physiques expédiées, en un peu plus de quatre ans d'existence.

L'ensemble de la franchise totalise désormais 27 millions d'exemplaires en circulation, preuve qu'elle est un incontournable de la décennie passée. Tous les regards sont désormais portés vers Elden Ring, le jeu en collaboration avec George R. R. Martin, auteur de Le Trône de Fer.

Lire aussi : Dark Souls Trilogy officialisé en Europe, avec une énorme édition collector