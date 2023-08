DISNEY+ : Ahsoka, le casting prend la pose sur une série d'affiches, deux vidéos promotionnelles excitantes diffusées

C'est vers la fin du mois, dans une quinzaine de jours, que Disney+ va accueillir une nouvelle série prenant place dans une galaxie très lointaine, Ahsoka, avec d'emblée la diffusion de ses deux premiers épisodes pour bien poser les bases et sans doute nous donner envie de revenir ensuite. Sa plus récente bande-annonce devrait être la dernière, mais Lucasfilm a quelques vidéos comportant des scènes inédites dans sa besace pour nous faire patienter.

Le premier, Now or Never, met l'accent sur les menaces que vont rencontrer le trio d'héroïnes que sont Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) et Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), nous promettant des duels au sabre laser, scènes d'action en vaisseau et bien plus avec comme menace le groupe formé de Baylan Skoll (Ray Stevenson), Shin Hati (Ivanna Sakhno) et Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto). La deuxième, Masters and Apprentices, utilise à son avantage la nostalgie en nous remontrant les duos de maîtres et élèves Jedi que nous avons pu suivre à l'écran au fil des années, tout en y intercalant des passages de la série. Les principaux personnages de la série ont par ailleurs eu droit à une série de posters ce lundi.

Ahsoka sera diffusée sur Disney+ à partir du 23 août, plateforme à laquelle vous pouvez vous abonner pour 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.