DISNEY+ : Daredevil, une nouvelle série en développement pour le service ?

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher ont tous été annulés malgré leur succès sur Netflix, sans aucun doute pour laisser toute la place à l'arrivée de Disney+. Sauf que Marvel Studios aimait visiblement bien cette bande de super-héros, dont il proposera bientôt les aventures en vidéo à la demande sur Disney+, à compter du 29 juin en France.

Et, surtout, il a commencé à la faire revenir dans son Marvel Cinematic Universe. Le Matt Murdock aka Daredevil de Charlie Cox est en effet apparu dans Spider-Man: No Way Home, tandis que le Kingpin de Vincent D’Onofrio a lui été vu dans Hawkeye. Le projet du producteur se précise cette semaine : Marvel Studios ne l'a pas officialisé, mais d'après Variety, Deadline et The Hollywood Reporter, des références dans le milieu du cinéma, une nouvelle série Daredevil à destination de Disney+ est en développement.



Charlie Cox et Vincent D’Onofrio n'y sont pas encore rattachés, laissant la porte ouverte à un reboot, mais il faut avouer que cela serait étonnant après que les ayant droits se soient donné tant de mal pour les intégrer au MCU. Le producteur Drew Goddard n'est en revanche plus lié à la franchise : ce sont actuellement Matt Corman et Chris Ord (Covert Affairs) qui assurent la production et l'écriture. Il faudra certainement attendre de longs mois voire plusieurs années avant de voir le projet se concrétiser, mais l'idée de voir Daredevil revenir pour des aventures inédites sur Disney+ est plus palpable que jamais.

