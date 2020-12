DISNEY+ : Marvel Studios: Legends, le SVOD accueillera encore une série liée au MCU début 2021

La semaine dernière, Marvel Studios a fait son show lors du Disney Investor Day avec de nouveaux ou premiers aperçus des séries live-action WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver et Loki, du projet d'animation What If...?, ainsi que les annonces d'autres nouveautés qui viendront elles aussi garnir le service Disney+, à savoir Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars et I Am Groot. Si cela ne vous a pas suffi, la firme en remet une légère couche en ce début de semaine avec Marvel Studios: Legends.

Mais qu'est-ce donc encore ? Eh bien, selon le seul tweet d'annonce, nous aurons droit à une série qui « revisitera certains moments des plus iconiques du MCU, un personnage à la fois. » Deux épisodes sont d'ores et déjà confirmés pour le 8 janvier 2021 avec Wanda Maximoff (la Sorcière Rouge) et Vision, idéal pour préparer l'arrivée de la série WandaVision. Au-delà de ça, le format et son intérêt au sein du Marvel Cinematic Universe restent encore à être précisés.

Dans tous les cas, la Phase 4 de l'univers cinématographique ne cesse de prendre de l'ampleur, avec les films Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Fantastic Four eux aussi récemment confirmés logos à l'appui, espérons juste que l'overdose ne se fasse pas sentir. L'abonnement à Disney+ est quant à lui actuellement affiché à 6,99 € par mois, mais augmentera à compter du 23 février prochain...