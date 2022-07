DISNEY+ : National Treasure: Edge of History, un premier aperçu de la série dérivée des Benjamin Gates et de son casting en vidéos

Sans autant entrer dans les mémoires que les Indiana Jones, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers et Benjamin Gates et le Livre des secrets ont quand même réussi à trouver leur public parmi les fans de films de chasse au trésor dans les années 2000. Disney+ prévoit de poursuivre la franchise sans Nicolas Cage avec National Treasure: Edge of History, une série dérivée dont nous sommes curieux de découvrir le titre français, vu que le personnage éponyme du nom de la saga en France ne sera plus présent.



En attendant de le savoir, le feuilleton a été présenté lors d'un panel à la San Diego Comic-Con avec un tout premier teaser, et surtout une vidéo behind the scenes entre plans de la série, aperçus du tournage et interviews des acteurs. Justin Bartha (qui reprendra son rôle de Riley Poole), Jordan Rodrigues (Ethan), Antonio Cipriano (Oren), Zuri Reed (Tasha), Jake Austin Walker (Liam) et Lisette Olivera, qui campera l'héroïne Jess Morales, nous racontent ainsi comme ils donneront vie à cette chasse au trésor à travers l'Amérique, face à une marchande du marché noir dénommée Billy Pierce, incarnée par Catherine Zeta-Jones.

La série National Treasure: Edge of History n'a pas encore de date de sortie, mais elle sera diffusée en exclusivité sur Disney+. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au service pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.

Lire aussi : Disney+ : toutes les nouveautés de juillet 2022 dévoilées