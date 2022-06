Disney+ : toutes les nouveautés de juillet 2022 dévoilées

C'est encore un mois rempli de documentaires, séries et longs-métrages qui nous attend sur Disney+. Le service de vidéo à la demande vient de dévoiler son programme pour juillet 2022, qui marquera notamment l'arrivée de films appréciés comme L.A. Confidential et All About Albert, ou encore Le Roi Lion version live-action et l'intégrale de American Horror Story et American Crime Story.

Nous découvrirons aussi pour la première fois en France la série documentaire Captive Audience, Pistol, le feuilleton romancé sur les Sex Pistols par Danny Boyle, la mini-série avec Andrew Garfield et Daisy Edgar-Jones Sur ordre de Dieu, et Bob’s Burgers : le film. Les productions originales seront assez limitées, avec seulement en vue L’été merveilleux de Mickey, la série pour ado En apparence… rien ne change, le feuilleton colombien C’était moi, le documentaire épisodique sur ILM appelé Light & Magic, ou encore la saison 3 de High School Musical : la comédie musicale : la série.

Mercredi 6 juillet Star

Captive Audience



Pistol

Séries

Ghost Whisperer - intégrale



Les Griffin - saison 20

Vendredi 8 juillet Disney+ Originals

L’été merveilleux de Mickey

Films FR

Belle et Sébastien



Belle et Sébastien, l’aventure continue



La doublure



RTT

Mercredi 13 juillet Film

Bob’s Burgers : le film

Séries

American Horror Story : La maison de l’horreur



American Horror Story : L’asile



American Horror Story : L’assemblée



American Horror Story : Freak Show



American Horror Story : Hotel



American Horror Story : Roanoke



American Horror Story : Cult



American Horror Story : Apocalypse



American Horror Story : 1984



Bob’s Burgers – saison 12

Vendredi 15 juillet Film

The Girl Next Door

Doc

Jane

Film FR

120 battements par minute Mardi 19 juillet Star

Aftershock

Mercredi 20 juillet Star

Wild Crime - saison 1 Disney+ Originals

En apparence… rien ne change



C’était moi

Séries

American Crime – saison 1 à 3



Les années coup de coeur - saison 1 partie 3

Docs

L.A : City of Death Docs Zodiaque : l’appel du sang Vendredi 22 juillet Films

All About Albert



L’exception à la règle



NYC : le dernier gangster



The Sinfluencer of Soho

Films

Docs



L’invasion des requins-bouledogues



Requin vs Surfeur



Requins et volcans, forces de la nature



Requins stars



Requins vs Baleine



Requin vs Dauphins Mardi 26 juillet Star

Santa Evita

Mercredi 27 juillet Star

Sur ordre de Dieu

Disney+ Originals

High School Musical : la comédie musicale : la série - saison 3



Light & Magic

Série

9-1-1 : Lone Star – saisons 1 et 2

Docs

Les trésors perdus de la vallée des Rois – saison 3



Trésors sous la mer Vendredi 29 juillet Films

Le Roi Lion

L.A Confidential



Plan B

Vous pouvez vous abonner à Disney+ pour 8,99 € par mois ou 89,90 € l'année.

