DISNEY+ : LEGO Star Wars Summer Vacation, une bande-annonce pour le programme original comique et estival dans une galaxie lointaine

À l'occasion de la Star Wars Celebration 2022, les programmes à venir sur Disney+ ont été nombreux à faire parler d'eux lors des différents panels de cet évènement incontournable pour les fans de la licence. Entre la saison 2 de Star Wars: The Bad Batch, Andor et diverses annonces comme Skeleton Crew, Tales of the Jedi et Young Jedi Adventures, il y avait de quoi être excité. Parmi ces projets, nous retrouvions également LEGO Star Wars: Summer Vacation, un Original special, tel que décrit en anglais, qui mêlera l'univers créé par George Lucas aux briques danoises, dans la même veine que LEGO Star Wars: Terrifying Tales.

Cette histoire au ton très léger et parodique prendra place à la suite du dernier long-métrage, L'Ascension de Skywalker, alors que les protagonistes prennent enfin un peu de bon temps, Finn en tête puisqu'il est l'instigateur du voyage surprise que va vivre ses amis à bord du croiseur galactique Halcyon pour y faire la fête. Comme vous pouvez le constater, il va y être approché par le fantôme d'Obi-Wan Kenobi, mais aussi par ceux de Leia Organa et Anakin Skywalker, qui vont lui raconter des histoires de vacances ayant mal tournées, ce qui explique la présence de l'Empereur et de Dark Vador profitant du soleil et de la plage.

En termes de doublage anglais, les fans retrouveront les voix familières des personnages apparus dans les précédents programmes du genre, ainsi que « Weird Al » Yankovic dans le rôle de Vic Vankoh, Yvette Nicole Brown, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels et Billy Dee Williams. Le premier de la liste interprète au passage une chanson originale intitulée Scarif Beach Party.

LEGO Star Wars: Summer Vacation sera disponible sur Disney+ à partir du 5 août, vous pouvez vous y abonner pour 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.

