Final Fantasy IX : une série animée à destination des enfants en développement

La licence Final Fantasy nous a bien souvent surpris, encore récemment avec l'annonce de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, mais l'annonce de cette nuit a de quoi laisser perplexe. En effet, le site Kidscreen a rapporté en exclusivité le fait qu'une série animée basée sur Final Fantasy IX serait en développement. Le hic ? Elle viserait un public jeune ayant de 8 à 13 ans... Vu les thèmes abordés par le jeu, c'est soit très osé ou alors certains décisionnaires ont simplement vu la direction artistique sans se poser trop de questions.

Et justement, ce sont les Français de Cyber Group Studios qui mèneraient le projet en co-développement et co-production avec Square Enix, eux qui avaient déjà accouché d'une série adaptant le jeu Mini Ninjas d'IO Interactive lorsqu'il était sous le giron de ce même éditeur. Pour le reste, nous vous laissons juger des différentes œuvres réalisées, listées sur son site officiel et que vous avez pu voir passer sur nos écrans de TV. Le CEO Pierre Sissmann aurait déclaré la chose suivante :

Les jeux ont un fort potentiel de co-visionnage. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy IX, ce sera une [introduction]. Et pour ceux qui ne connaissent pas, cela les plongera dans un univers qu'ils vont adorer.

Cyber Group Studios serait aussi à la barre pour la distribution mondiale de merchandising entourant la série. Et si nous prenons autant de pincettes, outre la source ayant rapporté l'information, c'est bien parce qu'il est indiqué que le studio serait seulement en train de mettre la touche finale à sa bible de projet avant de pitcher l'idée aux diffuseurs dans les prochains mois, sans que la longueur ou le nombre d'épisodes aient même été arrêtés pour le moment. La série n'entrerait d'ailleurs en production que fin 2021 ou début 2022 si tout se passe bien. Bref, affaire à suivre.

Final Fantasy IX était ressorti sur Switch en 2019, vous pouvez acheter des cartes eShop sur Amazon si jamais il vous fait de l'œil.

Mise à jour : un communiqué de presse officialise bien ce projet de série Final Fantasy IX.

« Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée de participer avec nos amis de Square Enix à une si belle aventure », ont tous deux déclaré Pierre Sissmann, Président de Cyber Group Studios, et Dominique Bourse, Directeur Général, qui ajoutent : « Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir créer une série qui pourra toucher simultanément des centaines de millions de fans à travers le monde ainsi qu'un tout nouveau public d'enfants et d'adultes. C'est un immense défi pour nous et un rêve qui devient réalité pour nos équipes en France et aux États-Unis. Nous sommes très impatients de créer une très belle production qui respectera cette marque fantastique. »

