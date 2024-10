Final Fantasy IX Remake : Yoshi-P en parle, mais ça risque de frustrer les fans

Producteur et réalisateur du MMORPG Final Fantasy XIV, Naoki « Yoshi-P » Yoshida s'est entretenu avec Video Games récemment pour discuter de l'avenir de son jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, mais l'interview a dérivé vers un autre titre : FF 9. Du contenu lié à cet opus très apprécié était présent dans les bonus de l'édition collector de l'extension Dawntrail, ravivant les souvenirs des fans.

Naoki Yoshida explique qu'il a voulu rajouter du contenu de Final Fantasy IX dans FF 14 car il voit son MMORPG comme « un parc à thème pour la franchise », il était donc logique d'inclure des éléments de FF 9. Mais le journaliste va plus loin en lui demandant s'il aimerait développer un remake d'un opus de la saga Final Fantasy, et si oui, lequel. Sa réponse va étonner les joueurs :

Oh, c’est une question super difficile. Celui que j’aimerais faire moi-même serait Final Fantasy III, je pense. Bien sûr, je sais qu’il y a des demandes pour Final Fantasy IX, mais quand on pense à Final Fantasy IX, c’est un jeu avec un volume énorme. Quand on pense à tout ce volume, je me demande s’il est possible de le refaire en un seul titre. C’est une question difficile.

Pour rappel, le sujet de Final Fantasy IX Remake est brûlant depuis quelques années déjà, le titre était apparu dans un leak de NVIDIA et plus récemment, c'est l'insider Midori qui affirmait qu'un tel jeu serait bel et bien en développement chez Square Enix. Mais, compte tenu des paroles de Naoki Yoshida, il faudrait plusieurs jeux, à l'instar de Final Fantasy VII Remake/Rebirth et leur suite, reste à savoir si Square Enix aura autant d'ambitions pour un opus moins culte que FF 7, d'autant que Rebirth aurait moins bien marché que Remake...

En attendant de savoir si Final Fantasy IX Remake est une réalité, et s'il sortira en plusieurs volumes, vous pouvez retrouver Final Fantasy VII Rebirth à 60,37 € sur Amazon.