gamescom award 2023 : Zelda rafle tout

La gamescom a eu lieu la semaine dernière, avec notamment un Opening Night Live à retrouver dans son intégralité ici. Les annonces n'ont pas été très nombreuses, rien de bien étonnant à cela, mais les organisateurs ont comme chaque année distribué quelques récompenses.

Pas de Game of the Year ici, mais plusieurs catégories pour que tout le monde soit content, éditeurs comme constructeurs, voici les gagnants des gamescom award 2023 :

Meilleur jeu Microsoft : Mortal Kombat 1 ;

: ; Meilleur jeu Nintendo Switch : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ;

: ; Meilleur jeu PC : PAYDAY 3 ;

: ; Meilleur jeu PlayStation : Tekken 8 ;

: ; Meilleur jeu mobile : Sky: Children of the Light ;

: ; Meilleurs visuels : Black Myth: Wukong ;

: ; Meilleur audio : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ;

: ; Meilleur gameplay : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ;

: ; Jeu le plus divertissant : PAYDAY 3 ;

: ; Jeu le plus épique : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ;

: ; Jeu le plus bienveillant : Pikmin 4 ;

: ; Jeu le plus impactant : Sky: Children of the Light ;

: ; Meilleure annonce : Little Nightmares III ;

: ; Meilleur stand du salon : Bandai Namco ;

: Bandai Namco ; Prix Heart of Gaming : GAME:IN ;

: GAME:IN ; Studio gamescom Green de l'année : Xbox.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom repart évidemment avec de nombreux prix, et il en aura sans aucun doute davantage lors des futures cérémonies dans les mois à venir.