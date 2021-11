GeForce NOW : 6 nouveaux jeux rajoutés au catalogue

NVIDIA a promis de rajouter 17 nouveaux jeux au catalogue GeForce NOW, son service de cloud gaming, dans le courant de mois de novembre. Une poignée a déjà été rajoutée la semaine dernière, et le constructeur est désormais de retour avec une petite liste de nouveautés.

Cette semaine, ce sont six titres qui sont rajoutés à GeForce NOW, avec notamment Jurassic World Evolution 2 et Bright Memory: Infinite jouables en RTX ON pour les abonnés Prioritaires et RTX 3080. Voici la liste complète :

Bright Memory: Infinite (Steam) ;

(Steam) ; Epic Chef (Steam) ;

(Steam) ; Jurassic World Evolution 2 (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; MapleStory (Steam) ;

(Steam) ; Severed Steel (Steam) ;

(Steam) ; Tale of Immortal (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 148,99 € sur Amazon.