GeForce NOW : 8 jeux rajoutés au catalogue

NVIDIA rajoute cette semaine de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur met en avant deux titres édités par Electronic Arts, à savoir un jeu de course sous le soleil de Floride et un de tir avec des plantes contre des morts-vivants.

Oui, il s'agit de Need for Speed Heat et Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, ils rejoignent le catalogue de GeForce NOW avec six autres jeux, voici la liste complète :

Anno 1404 - History Edition (Steam) ;

(Steam) ; Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam) ;

(Steam) ; Fell Seal: Arbiter's Mark (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Need for Speed HEAT (Steam et Origin) ;

(Steam et Origin) ; Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (Origin) ;

(Origin) ; Ranch Simulator (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (Steam) ;

(Steam) ; Wobbledogs (Steam).

NVIDIA précise qu'une démo de Terraformers: First Steps on Mars est également disponible, en attendant la sortie du jeu complet la semaine prochaine. GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.