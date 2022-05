GeForce NOW : 8 jeux rajoutés au catalogue, qui dépasse les 1 300 titres

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile la liste des jeux désormais accessibles en cloud gaming grâce à son service GeForce NOW. Cette semaine, une grosse poignée de titres sont rajoutés, mais surtout, cela permet au constructeur d'annoncer que le catalogue de GeForce NOW compte désormais plus de 1 300 jeux.

Du côté des jeux rajoutés cette semaine, il y en a huit, avec notamment Evil Dead: The Game, un titre multijoueur au gameplay asymétrique qui sortira officiellement ce vendredi 13 mai. Voici la liste complète :

Achilles: Legends Untold (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Brigandine The Legend of Runersia (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Songs of Conquest (nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store) ;

(nouvelle sortie sur Steam et l'Epic Games Store) ; Cepheus Protocol Anthology (nouvelle sortie sur Steam, 13 mai) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 13 mai) ; Evil Dead: The Game (nouvelle sortie sur l'Epic Games Store, 13 mai) ;

(nouvelle sortie sur l'Epic Games Store, 13 mai) ; Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam) ;

(Steam) ; Yet Another Zombie Defense HD (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € chez Boulanger.