GeForce NOW : 8 jeux rajoutés aux catalogues et de nouveaux titres jouables avec les commandes tactiles

La fin d'année sera comme toujours chargée en termes de sorties vidéoludiques et GeForce NOW suit la tendance. Le service de cloud gaming de NVIDIA, accessible sur de nombreux appareils pour jouer en streaming, accueille comme tous les jeudis de nouveaux jeux dans son catalogue.

Cette semaine, NVIDIA s'attarde d'abord sur les titres désormais compatibles avec les commandes de jeu mobile, par exemple Fortnite et Genshin Impact. Sur smartphones et tablettes, les utilisateurs de GeForce NOW peuvent ainsi profiter d'une quinzaine de titres dans la nouvelle rangée « Commandes tactiles mobiles », voici la liste :

Mobile et tablette : Fortnite (Epic Games) ;

(Epic Games) ; Genshin Impact (HoYoverse) ;

(HoYoverse) ; Trine 2: Complete Story (Steam) ;

(Steam) ; Slay the Spire (Steam) ;

(Steam) ; Dota Underlords (Steam) ;

(Steam) ; Into the Breach (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Papers, Please (Steam) ;

(Steam) ; Tabletop Simulator (Steam). Tablette seulement : March of Empires (Steam) ;

(Steam) ; Door Kickers (Steam) ;

(Steam) ; Bridge Constructor Portal (Steam) ;

(Steam) ; Shadowrun Returns (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Monster Train (Steam) ;

(Steam) ; Talisman: Digital Edition (Steam) ;

(Steam) ; Magic: The Gathering Arena (Wizards.com et Epic Games).

Du côté des jeux plus classiques, ce sont huit titres qui sont rajoutés à GeForce NOW cette semaine, dont l'excellent A Plague Tale: Requiem, voici la liste complète :

A Plague Tale: Requiem (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Batora - Lost Haven (Steam, 20 octobre) ;

(Steam, 20 octobre) ; Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (Steam et Epic Games, 20 octobre) ;

(Steam et Epic Games, 20 octobre) ; The Tenants (Steam, 20 octobre) ;

(Steam, 20 octobre) ; FAITH: The Unholy Trinity (Steam, 21 octobre) ;

(Steam, 21 octobre) ; Evoland Legendary Edition (gratuit sur Epic Games, du 20 au 27 octobre) ;

(gratuit sur Epic Games, du 20 au 27 octobre) ; Commandos 3 - HD Remaster (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Monster Outbreak (Steam et Epic Games).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendu 149,95 € sur Amazon.