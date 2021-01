GeForce NOW : la liste des 23 jeux rajoutés pour janvier 2021 dévoilée

Le fameux service de cloud gaming de NVIDIA va continuer à remplir son catalogue de productions en ce mois de janvier 2021. Pour rappel, vous pouvez avoir accès à GeForce NOW gratuitement ou via une version Fondateur pour 27,45 € par mois pendant 6 mois. Cette dernière vous donnera notamment accès au ray tracing en plus de sessions de jeux étendues.

Ce sont donc pas moins de 23 jeux qui sont attendus sur GeForce NOW pour le premier mois de l’année 2021. Parmi eux, vous pourrez retrouver Iron Conflict, un jeu de stratégie en temps réel vous plongeant dans la Seconde Guerre mondiale. Le beat'em all Scott Pilgirm vs The Word : The Game - Complete Edition sera également de la partie dès le 14 janvier prochain. Enfin, d’autres titres comme Tropico 5, Night in the Woods ou Among Us seront rajoutés sur la boutique de l’Epic Games Store dans le courant du mois de janvier.

La liste des 23 jeux ajoutés au catalogue de GeForce NOW ce mois-ci est disponible ci-dessous.

1. Among Us (Epic Games Store)

2. Beholder

3. Car Mechanic Simulator 2015

4. Caves of Qud

5. CODE2040

6. Dicey Dungeons

7. Griftlands

8. Guilty Gear XX Accent Core Plus R

9. Iron Conflict

10. Jurassic World: Evolution

11. Kathy Rain

12. Metro 2033: Redux

13. Monster Sanctuary

14. Night in the Woods

15. Night of Full Moon

16. Planetbase

17. Redout: Space Assault

18. Rift

19. Scott Pilgrim vs the World: The Game – Complete Edition

20. The Long Dark

21. Tower Unite

22. Tropico 5

23. Warframe (Epic Games Store)

