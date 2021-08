GeForce NOW : Humankind et 8 autres jeux rajoutés au catalogue

NVIDIA dévoile comme tous les jeudis les jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming. Cette semaine, neuf titres sont rajoutés, dont le très attendu Humankind, 4X développé par les Français d'Amplitude Studios. Mais la grosse nouveauté de Fortnite est également de la partie.

Les utilisateurs de GeForce NOW peuvent en effet s'amuser avec le mode Imposteurs, très similaire à Among Us, et NVIDIA annonce que les joueurs pourront également récupérer une skin et une emote personnalisées pour Eternal Return en se rendant dans la case Récompenses de leur compte GeForce NOW, à condition de s'inscrire à la newsletter. Enfin, voici les jeux rajoutés au catalogue :

Greak: Memories of Azur (Steam, le 17 août) ;

(Steam, le 17 août) ; HUMANKIND (Steam et Epic Games Store, le 17 août) ;

(Steam et Epic Games Store, le 17 août) ; RiMS Racing (Steam et Epic Games Store, le 19 août) ;

(Steam et Epic Games Store, le 19 août) ; Recompile (Steam et Epic Games Store, le 19 août) ;

(Steam et Epic Games Store, le 19 août) ; Yooka-Laylee (Gratuit sur Epic Games Store, le 19 août) ;

(Gratuit sur Epic Games Store, le 19 août) ; The Architect: Paris (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Arid (Steam) ;

(Steam) ; Road 96 (Steam and Epic Games Store) ;

(Steam and Epic Games Store) ; Wargame: European Escalation (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android et iOS, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,95 € sur Amazon.

Lire aussi : GeForce NOW : 34 jeux rajoutés en août, 13 déjà disponibles