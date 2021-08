Fortnite copie encore Among Us avec l'ambitieux Mode Imposteurs, d'autres nouveautés ajoutées avec la mise à jour 17.40

Fortnite Imposteurs est un mode qui se joue à dix joueurs maximum : huit agents qui s'occupent du Nœud et deux imposteurs qui essaient d'en prendre le contrôle. Voyons à quoi correspondent ces rôles.

Les équipements qui alimentent le Nœud forment une machine bien huilée, et c'est aux agents de l'Institut Onirique de faire en sorte que cela reste le cas. Accomplissez des tâches comme le calibrage des coffres et des lamas, la réparation du bus de combat ou la livraison de rapports de tempête pour leur analyse. Terminez vite vos tâches et essayez de repérer les comportements suspects des imposteurs et les alliés éliminés. Accomplissez toutes les tâches ou éliminez tous les imposteurs en votant pour les exclure et remportez la victoire pour l'IO.Travaillez ensemble pour révéler ceux qui se font passer pour de simples agents, mais ne faites réellement confiance à personne : n'importe qui peut être un imposteur. Si vous trouvez le fragment d'un agent éliminé, signalez-le ! Tout le monde sera téléporté sur le Nœud et vous pourrez dire aux autres agents qui vous suspectez d'avoir trahi l'IO pour peut-être l'éliminer.Le rôle des imposteurs est simple : éliminer assez d'agents pour prendre le contrôle du Nœud avant d'être découverts. Vous aurez un tas d'outils à votre disposition pour semer le chaos chez les agents.Comme les agents, les imposteurs ont une liste de tâches qu'ils peuvent accomplir pour gagner leur confiance. Mais faites attention : chaque tâche accomplie rapproche les agents de la victoire.Les joueurs peuvent lancer Imposteurs par groupe de n'importe quelle taille et les places libres seront remplies automatiquement. Pour conserver l'équilibre et le plaisir du jeu, la discussion vocale en mode public est désactivée dans Imposteurs, mais la discussion de groupe reste disponible. Utilisez des emotes et le menu de discussion rapide pour communiquer avec les autres joueurs.Vous préférez ne jouer qu'avec votre groupe d'amis ? Sélectionnez l'option « Privé » en lançant Imposteurs et vous pourrez démarrer une partie personnalisée avec un minimum de quatre joueurs, même si nous recommandons de jouer à dix pour une expérience optimale. Les parties contenant quatre à sept joueurs n'auront qu'un imposteur, tandis que celles contenant huit joueurs ou plus en auront deux. Vous pouvez également modifier les paramètres de votre groupe en sélectionnant le symbole en forme d'engrenage dans votre liste d'amis pour :Vous devrez parfois forcer une discussion pour échanger avec vos collègues à propos de l'infiltration des imposteurs. Vous pouvez forcer une discussion en trouvant un agent éliminé et en le signalant ou en interagissant avec le panneau de discussion dans la salle centrale du Nœud. Pendant les discussions, les agents et les imposteurs peuvent échanger des informations entre eux avec des emotes et le tout nouveau menu de discussion rapide. Posez des questions sur les agissements de chacun et accusez les joueurs suspects pour essayer de les éliminer au vote.À la fin de chaque discussion, les agents et les imposteurs peuvent voter pour éjecter quelqu'un du Nœud ou passer le vote de cette discussion. Réfléchissez bien aux accusations et objections des autres joueurs : si un agent est éjecté à la suite d'un vote, cela aide les imposteurs à se rapprocher de la victoire. Parfois, ne pas voter est la meilleure solution.Le Nœud est le cœur de la puissance de l'Institut Onirique. Le danger peut venir de partout et l'établissement est constamment menacé. Ne faites confiance à personne.Le destin du Nœud est entre vos mains.